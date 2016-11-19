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Россия выделила средства на реконструкцию храма в Вифлееме

14:16 19.11.2016
Базилика Рождества Христова. Фото Darko Tepert Donatus с сайта wikimedia.org
Базилика Рождества Христова. Фото Darko Tepert Donatus с сайта wikimedia.org
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Россия выделила средства на восстановление храмового комплекса Рождества Христова в Вифлееме, сообщил патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече в Даниловом монастыре с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Еще одно важное событие - это продолжаются работы по реконструкции вифлеемской базилики Рождества Христова. Известна ваша заинтересованность этим проектом и также ваш вклад в этот проект, и благодаря вашей поддержке возлюбленный президент России Владимир Путин выделил средства для ремонта этой вифлеемской базилики», — сказал патриарх Феофил.

Он подчеркнул, что речь идет о «нескольких миллионах долларов», сообщает РИА «Новости».

Предстоятель Иерусалимской церкви также представил на встрече «отчет о том, как были потрачены средства, предоставленные Россией, в частности, президентом России, на реконструкцию базилики».

По его словам, к настоящему времени проводимые работы «значительно продвинулись», при этом «заботу о реконструкции взяло на себя руководство Палестины». В частности, уже удалось реконструировать пещеру Рождества Христова. Он добавил, что содействие в этом оказывал также католический орден францисканцев.

Темы: Россия, Религия и межконфессиональные отношения в мире
Источник: РИА «Новости»
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Комментарии читателей
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19.11.2016, 22:08
Гость: Евгений В

Кадыров открыл уже в израильской деревне Абу-Гош мечеть имени своего отца; Медведев обещал, я по наивности думал из своих личных средств, восстановить комплекс храма Рождества Христова в Вифлееме, а оказывается снова за счет России. США постоянно финансами Россия помогает и в Сирии, что разбомбили, надо восстанавливать. Пенсионеры тоже аж по 5000 надеются получить, чиновники снова же голодают, даже министры, не говоря там о губернаторах, вынуждены на молочишко ребятишкам взятки брать. А сколько средств на борьбу с коррупцией расходуется: это Вам не какой то космодром Восточный.
Ни каких нефтяных и газовых запасов России не хватит.
19.11.2016, 20:59
Гость: Елена Москва

Вообще-то это РПЦ должна раскошелиться, если так хочется. Все равно она никаких налогов не платит.
19.11.2016, 20:15
Гость: Хорошо,что нас не спрашивают

при закупке виолончелей Страдивари для арабских музыкально-одаренных детей-сироток,строительстве храмов шаговой доступности и замене асфальта на мраморную плитку на улицах в Израиле.
Скрепы надо скреплять во всем мире,а не разговоры разговаривать про рабочие места, пенсии и медицины.
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