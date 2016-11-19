Россия выделила средства на реконструкцию храма в Вифлееме

Россия выделила средства на восстановление храмового комплекса Рождества Христова в Вифлееме, сообщил патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече в Даниловом монастыре с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Еще одно важное событие - это продолжаются работы по реконструкции вифлеемской базилики Рождества Христова. Известна ваша заинтересованность этим проектом и также ваш вклад в этот проект, и благодаря вашей поддержке возлюбленный президент России Владимир Путин выделил средства для ремонта этой вифлеемской базилики», — сказал патриарх Феофил.

Он подчеркнул, что речь идет о «нескольких миллионах долларов», сообщает РИА «Новости».

Предстоятель Иерусалимской церкви также представил на встрече «отчет о том, как были потрачены средства, предоставленные Россией, в частности, президентом России, на реконструкцию базилики».

По его словам, к настоящему времени проводимые работы «значительно продвинулись», при этом «заботу о реконструкции взяло на себя руководство Палестины». В частности, уже удалось реконструировать пещеру Рождества Христова. Он добавил, что содействие в этом оказывал также католический орден францисканцев.