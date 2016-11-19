Латвия решила самостоятельно защищаться от России после победы Трампа

Министерство обороны Латвии после победы Дональда Трампа на выборах президента США приготовилось «до последнего» защищаться от России.

Об этом сообщает The Washington Post.

Для этого создан отряд из 20 добровольцев. Они вооружены и проходят курс подготовки.

По словам бывшего министра обороны страны Артиса Пабрикса, в Латвии опасаются, что новый президент США заключит в обход Прибалтики союз с российским лидером Владимиром Путиным и надежды на то, что американцы спасут Россию, нет.

В начале ноября председатель фракции «Согласие» в латвийском сейме (парламенте) Янис Урбанович назвал государственный бюджет 2017 года «прифронтовым». По его словам, страна ведет себя так, как будто готовится отразить нападение с востока. При этом сам политик считает, что Россия не является противником Латвии. «Враги Латвии — бедность, глупость, проблемы системы здравоохранения и образования», — отмечал он.

Российского вторжения опасаются и в Литве. В конце октября власти республики выпустили памятку для населения о действиях в случае военной оккупации. В Минобороны страны подчеркнули, что считают это шагом, который может сдержать потенциальную агрессию со стороны России.

Латвия, Литва и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Летом 2016-го на саммите НАТО было принято решение дислоцировать на неопределенный срок в каждую из этих республик, а также в Польшу по одному батальону альянса. Общая численность подразделений — четыре тысячи человек.