В Крыму заявили об аресте еще двоих украинских диверсантов

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух граждан Украины, подозреваемых в работе на украинскую военную разведку. Как сообщил ТАСС источник в суде, под стражу взяты Алексей Стогний и Глеб Шаблий.

Арестованные, по словам собеседника агентства, дают признательные показания. Оба подозреваемых ранее служили в Военно-морских силах Украины, а в Крыму, по версии следствия, они занимались сбором данных о Черноморском флоте РФ и военнослужащих.

В выпуске программы «Вести недели», который вышел на телеканала «Россия 1» в воскресенье, 20 ноября, был показан фрагмент допроса Шаблия и Стогния. В программе сообщалось, что Алексей Стогний является полковником, старшим офицером 13-го отдела первого департамента главного управления разведки Минобороны Украины, а Глеб Шаблий — капитан второго ранга, офицер третьего отдела первого департамента ГУР Минобороны. Разведдеятельность, говорилось в сюжете, они занимались под прикрытием бизнеса в Крыму.

По данным источников «Интерфакса», Шаблий и Стогний входили в одну группу с «украинскими диверсантами», о задержании которых ФСБ объявила ранее в ноябре.

Представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, в свою очередь, заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Шаблий и Стогний — отставные военнослужащие. Российские спецслужбы, предположил он, «просто приходят в военные комиссариаты, где хранятся личные дела офицеров запаса, чтобы поднимать их, а затем публично назначать „украинскими диверсантами“».