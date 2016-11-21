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В Крыму заявили об аресте еще двоих украинских диверсантов

13:52 21.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух граждан Украины, подозреваемых в работе на украинскую военную разведку. Как сообщил ТАСС источник в суде, под стражу взяты Алексей Стогний и Глеб Шаблий.

Арестованные, по словам собеседника агентства, дают признательные показания. Оба подозреваемых ранее служили в Военно-морских силах Украины, а в Крыму, по версии следствия, они занимались сбором данных о Черноморском флоте РФ и военнослужащих.

В выпуске программы «Вести недели», который вышел на телеканала «Россия 1» в воскресенье, 20 ноября, был показан фрагмент допроса Шаблия и Стогния. В программе сообщалось, что Алексей Стогний является полковником, старшим офицером 13-го отдела первого департамента главного управления разведки Минобороны Украины, а Глеб Шаблий — капитан второго ранга, офицер третьего отдела первого департамента ГУР Минобороны. Разведдеятельность, говорилось в сюжете, они занимались под прикрытием бизнеса в Крыму.

По данным источников «Интерфакса», Шаблий и Стогний входили в одну группу с «украинскими диверсантами», о задержании которых ФСБ объявила ранее в ноябре.

Представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, в свою очередь, заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Шаблий и Стогний — отставные военнослужащие. Российские спецслужбы, предположил он, «просто приходят в военные комиссариаты, где хранятся личные дела офицеров запаса, чтобы поднимать их, а затем публично назначать „украинскими диверсантами“».

Темы: Крым, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 18:19
Да, уж...будь готов

Если ты крымчанин и при этом еще и пенсионер МО Украины, СБУ, МВД...будь готов к записи в диверсанты, учетные записи ведь сохранились. Даешь больше ада...
21.11.2016, 18:08
kurator Schmul

Руководитель группы старший капрал Стивен Л. кличка Моймонид из Оризоны.
21.11.2016, 18:02
Vbrc

Так их и в тюрьму закрыть, ведь СССР еще помнят сволочи!!!!!!!!!!!!!
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