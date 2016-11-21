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Правительство занялось обсуждением прогрессивной шкалы подоходного налога

15:07 21.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ рассматривает возможность введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

В первую очередь, заявила вице-премьер, речь идет об освобождении от НДФЛ людей с низким доходом.

17 ноября о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы подоходного налога заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Этот вопрос может быть рассмотрен где-то после 2018 года, когда стабилизируется экономическая ситуация», — сказал Силуанов.

В нынешних сложных экономических условиях, когда реальные доходы населения снижаются, а предприятия находятся в сложном финансовом положении, изменение порядка налогообложения неэффективно, подчеркнул глава Минфина. 

«У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — сказала Голодец.

В России действует «плоская» шкала налога на доход физических лиц — с основной ставкой 13 процентов от заработка. Некоторые виды доходов не облагаются НДФЛ, кроме того, предусмотрена возможность налоговых вычетов.

Темы: Россия, Налогообложение в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 19:16
Гость: Виктор

Получаю доплату к пенсии из негосударственного пенсионного фонда, куда вносил деньги, пока работал. Начисляют 1500 руб, с них берут налог 195 руб, на руки 1305 руб. Зато я пенсионер-налогоплательщик!
21.11.2016, 19:13
Гость: Lelik

Обсуждать не значит серьезно собираться ее ввести, очередное забалтывание и затягивание, а там глядишь и цены на нефть вырастут
21.11.2016, 18:50
Гость: простой

Ворон ворону глаз не выклюет!
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