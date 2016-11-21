Правительство занялось обсуждением прогрессивной шкалы подоходного налога

Правительство РФ рассматривает возможность введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

В первую очередь, заявила вице-премьер, речь идет об освобождении от НДФЛ людей с низким доходом.

17 ноября о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы подоходного налога заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Этот вопрос может быть рассмотрен где-то после 2018 года, когда стабилизируется экономическая ситуация», — сказал Силуанов.

В нынешних сложных экономических условиях, когда реальные доходы населения снижаются, а предприятия находятся в сложном финансовом положении, изменение порядка налогообложения неэффективно, подчеркнул глава Минфина.

«У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — сказала Голодец.

В России действует «плоская» шкала налога на доход физических лиц — с основной ставкой 13 процентов от заработка. Некоторые виды доходов не облагаются НДФЛ, кроме того, предусмотрена возможность налоговых вычетов.