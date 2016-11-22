В ПФР рассказали о порядке осуществления единовременной выплаты

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей пенсионеры получат в январе будущего года. При этом им не нужно будет подавать каких-либо заявлений – ПФР произведет выплату на основании документов, имеющихся в выплатном или пенсионном деле, пишет «Российская газета».

В Фонде уточнили, что выплату получат лица, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года и постоянно проживающие на территории РФ.

Если гражданин получает две пенсии и одну из них – по линии ПФР, то Фонд будет осуществлять и единовременную выплату.

Положенные пять тысяч гражданин получит в соответствии с обычным графиком доставки пенсии. Если в силу каких-то причин пенсионер не получит единовременную выплату в январе, она будет произведена в следующем месяце.

Некоторое время назад СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате. Ранее он же настоял на том, чтобы по пять тысяч рублей получили и военные пенсионеры.

