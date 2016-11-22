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В ПФР рассказали о порядке осуществления единовременной выплаты

22:17 22.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей пенсионеры получат в январе будущего года. При этом им не нужно будет подавать каких-либо заявлений – ПФР произведет выплату на основании документов, имеющихся в выплатном или пенсионном деле, пишет «Российская газета».

В Фонде уточнили, что выплату получат лица, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года и постоянно проживающие на территории РФ.

Если гражданин получает две пенсии и одну из них – по линии ПФР, то Фонд будет осуществлять и единовременную выплату.

Положенные пять тысяч гражданин получит в соответствии с обычным графиком доставки пенсии. Если в силу каких-то причин пенсионер не получит единовременную выплату в январе, она будет произведена в следующем месяце.

Некоторое время назад СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате. Ранее он же настоял на том, чтобы по пять тысяч рублей получили и военные пенсионеры.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 06:19
Глеб

"Наша страна по Конституции - это социальное государство, и вне зависимости от трудностей, которые испытывает бюджет, мы никогда не сокращаем социальных обязательств"
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Парадокс восьмидесяти шести процентов! Если в курилке или на кухне человек врёт -то в лучшем случае на ним смеются ,в худшем берут за шкирку и изгоняет.
Но если врёт руководитель -как вот здесь (понятно же что обязательная индексация пенсий оказалась враньём) то это вызывает у 86% необьяснимые теплые чувства к болтуну. Ими, 86-ю%, усердно изыскиваются причины невыполнения сказанного-не дали либералы, не дали пиндосы ,подставили и т.п.
Что это -неспособность к простейшему анализу? Или удачная работа телевизора?
23.11.2016, 04:22
Пенсионер

Пенсия превратилась в подачку.
23.11.2016, 00:40
лучше бы тарифы не взвинчивали "добряки"!

5 штук старикам, может быть, и дадут...
Но сколько с них за коммуналку сдерут,
От жуткого роста оплаты которой
Глотать валерьянку придется им скоро!?
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