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Улюкаева исключили из экономического совета при президенте РФ

18:28 22.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев исключен из состава экономического совета при президенте России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Наряду с этим экс-министра исключили из двух комиссий – по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью и по вопросам строительства космодрома Восточный.

Распоряжение вступило в силу 22 ноября – со дня его подписания.

Ранее Улюкаев был освобожден президентом России Владимиром Путиным от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Он подозревается в получении взятки в размере двух миллионов долларов и в настоящее время находится под домашним арестом. Свою вину экс-министр не признает.
 

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 20:18
там при

президенте очень много кто пригрелся!типа хельсенской группки людишки и конечно сванидзе!опасаюсь я что при такие тела антироссийской ориентации шкуры греют!
22.11.2016, 19:42
Психиатр

А медаль, медаль таки дали? Какую? "За заслуги перед Хозяином!"
22.11.2016, 19:41
Skeptik

Мыльная опера Улюкаев будет продолжаться до избрания гаранта на трон.
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