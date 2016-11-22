Улюкаева исключили из экономического совета при президенте РФ

Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев исключен из состава экономического совета при президенте России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Наряду с этим экс-министра исключили из двух комиссий – по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью и по вопросам строительства космодрома Восточный.

Распоряжение вступило в силу 22 ноября – со дня его подписания.

Ранее Улюкаев был освобожден президентом России Владимиром Путиным от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Он подозревается в получении взятки в размере двух миллионов долларов и в настоящее время находится под домашним арестом. Свою вину экс-министр не признает.

