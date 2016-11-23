Девочку жалко

Редко когда региональная история попадает в топы федеральных новостей, крутящихся обычно вокруг Кремля

История с девятилетней девочкой из Екатеринбурга, которая потеряла проездной и была высажена кондуктором на 30-градусный мороз, стала как раз такой.

Девочка, образно выражаясь, еще не успела дойти до дома, а вся страна уже обсуждала, до какой степени озверения надо было дойти, чтобы высадить малышку на мороз, как надо примерно наказать кондуктора и насколько велика вина родителей, которые своевременно не проверили наличие проездного у дочери. А также не заслать ли к ним самим — этим нерадивым родителям — проверяющих, чтобы оценить, насколько хорошо они заботятся о дочери.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мэр Екатеринбурга призвал откликнуться свидетелей происшествия. Как минимум один из пассажиров того автобуса уже объявился — написал жалобу на кондуктора, приложив к ней видео инцидента, пишет Газета.RU. В общем, куча взрослых людей тратят постфактум массу усилий (и денег в том числе — работа следователей неплохо оплачивается из бюджета), чтобы найти и наказать виновных в том, что девочку выгнали из общественного транспорта.

Хотя на самом деле цена этого инцидента — около 20 рублей или сколько там стоит проезд в Екатеринбурге. Но почему никому из пассажиров (автобус был полон народу) не пришло в голову просто заплатить за девочку?

Почему неравнодушный очевидец не поленился снять инцидент на мобильный, но не догадался поискать в своем кармане пару монеток?

В этой простой региональной истории тот же кондуктор, на которого сейчас спустят всех следователей, выглядит не меньшей жертвой, чем девочка. Из своей зарплаты (куда меньшей, чем у следователей) платить за всех маленьких безбилетников он вряд ли может, а нарваться на штраф, если в транспорт заглянет контролер, — легко. А вот поведение взрослых пассажиров, которые не смогли решить пустяковый конфликт, — это, конечно, повод для размышлений.

Много чего писано про российский патернализм. Что в большинстве случаев (и этому есть масса примеров) российские граждане предпочитают писать жалобы президенту, а не добиваться соблюдения своих прав у непосредственных начальников: вертикаль выстроена настолько прямая, что горизонтальных веток практически не осталось, не за что зацепиться.

Опять же куча свежепринятых законов отбивает у самых неравнодушных желание гражданской активности. Вот и находит оно выход все чаще в гневных постах в соцсетях да в фиксации инцидентов на мобильный телефон — вдруг лайки соберет.

Так постепенно атрофируется желание что-то сделать самому, даже если это вовсе не требует никаких усилий.

Конечно, еще далеко не у всех. Слава богу, есть масса историй с обратным знаком, когда люди помогают старикам купить продукты, на которые у тех не хватает денег, отдают не 20 рублей, а куда большие суммы на лечение больных детей и так далее.

Вопрос в том, каков процент таких людей в обществе. Судя по оценкам благотворительных фондов, в последние два года число жертвователей заметно снижается. Причина — и массовый выезд из страны активных людей, и резкое снижение уровня жизни в России, и общая усталость от бесконечных разговоров о «патриотизме», «скрепах» и «ценностях», которые резко расходятся с реальной социальной помощью государства наименее защищенным гражданам.

Может, из всего этого и вырастает то усталое равнодушие, когда не то что денег жалко, но просто в голову не приходит просто заплатить за девочку, а не обвинять всех вокруг в «нечеловеческом» поведении.