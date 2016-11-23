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Девочку жалко

18:53 23.11.2016
Фото с сайта novygorod.info
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Редко когда региональная история попадает в топы федеральных новостей, крутящихся обычно вокруг Кремля

История с девятилетней девочкой из Екатеринбурга, которая потеряла проездной и была высажена кондуктором на 30-градусный мороз, стала как раз такой.

Девочка, образно выражаясь, еще не успела дойти до дома, а вся страна уже обсуждала, до какой степени озверения надо было дойти, чтобы высадить малышку на мороз, как надо примерно наказать кондуктора и насколько велика вина родителей, которые своевременно не проверили наличие проездного у дочери. А также не заслать ли к ним самим — этим нерадивым родителям — проверяющих, чтобы оценить, насколько хорошо они заботятся о дочери.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мэр Екатеринбурга призвал откликнуться свидетелей происшествия. Как минимум один из пассажиров того автобуса уже объявился — написал жалобу на кондуктора, приложив к ней видео инцидента, пишет Газета.RU. В общем, куча взрослых людей тратят постфактум массу усилий (и денег в том числе — работа следователей неплохо оплачивается из бюджета), чтобы найти и наказать виновных в том, что девочку выгнали из общественного транспорта.

Хотя на самом деле цена этого инцидента — около 20 рублей или сколько там стоит проезд в Екатеринбурге. Но почему никому из пассажиров (автобус был полон народу) не пришло в голову просто заплатить за девочку?

Почему неравнодушный очевидец не поленился снять инцидент на мобильный, но не догадался поискать в своем кармане пару монеток?

В этой простой региональной истории тот же кондуктор, на которого сейчас спустят всех следователей, выглядит не меньшей жертвой, чем девочка. Из своей зарплаты (куда меньшей, чем у следователей) платить за всех маленьких безбилетников он вряд ли может, а нарваться на штраф, если в транспорт заглянет контролер, — легко. А вот поведение взрослых пассажиров, которые не смогли решить пустяковый конфликт, — это, конечно, повод для размышлений.

Много чего писано про российский патернализм. Что в большинстве случаев (и этому есть масса примеров) российские граждане предпочитают писать жалобы президенту, а не добиваться соблюдения своих прав у непосредственных начальников: вертикаль выстроена настолько прямая, что горизонтальных веток практически не осталось, не за что зацепиться.

Опять же куча свежепринятых законов отбивает у самых неравнодушных желание гражданской активности. Вот и находит оно выход все чаще в гневных постах в соцсетях да в фиксации инцидентов на мобильный телефон — вдруг лайки соберет.

Так постепенно атрофируется желание что-то сделать самому, даже если это вовсе не требует никаких усилий.

Конечно, еще далеко не у всех. Слава богу, есть масса историй с обратным знаком, когда люди помогают старикам купить продукты, на которые у тех не хватает денег, отдают не 20 рублей, а куда большие суммы на лечение больных детей и так далее.

Вопрос в том, каков процент таких людей в обществе. Судя по оценкам благотворительных фондов, в последние два года число жертвователей заметно снижается. Причина — и массовый выезд из страны активных людей, и резкое снижение уровня жизни в России, и общая усталость от бесконечных разговоров о «патриотизме», «скрепах» и «ценностях», которые резко расходятся с реальной социальной помощью государства наименее защищенным гражданам.

Может, из всего этого и вырастает то усталое равнодушие, когда не то что денег жалко, но просто в голову не приходит просто заплатить за девочку, а не обвинять всех вокруг в «нечеловеческом» поведении.

Темы: В России
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 22:17
Гость: Судя по

премиям начальника почты России он работать начал ещё в яичнике прапрадедушки, и после смерти лет сто ещё из могилы руководить будет. Вот и руководители транспортных предприятий хотя премию если не 95 линонов то хотя бы 5 лямов.
23.11.2016, 22:09
Гость: Европейским славянам

Держу пари что тема для обсуждения бесперспективная,народ больше впечатлен "распятыми мальчиками" вне России.Ещё эйфория выборов Трампа не прошла.Конечно будут дежурные фразы типа "А кто это сделал?",но не будет искренности комментаторов,поддержавших незаконный захват Крыма и войну на Донбассе.Совесть и милосердие в России утонули вместе с Курском,всплыло равнодушие и бессердечность
23.11.2016, 21:59
Гость: Сегодня ты не заплатил за девочку

а завтра будешь своей пенсией обворовывать бюджет страны! Или ты хочешь чтобы подняли налоги, и инвесторы не смогли вложиться в Россию? Ты ЭТОГО хочешь???!!!
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