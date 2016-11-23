В МИД прокомментировали резолюцию ЕП по российским СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала резолюцию Европарламента о противодействии пропаганде российских СМИ.

«Это преступление – при наличии реальной угрозы терроризма, фундаментализма, питательной среды в виде национализма, ксенофобии, уводить взгляд международного сообщества совершенно в другую сторону», - цитирует ТАСС ее заявление в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Захаровой, принятая Европарламентом резолюция, которую она назвала «бумажкой», является свидетельством этого преступления.

Она подчеркнула, что в России никогда не было дискриминации по отношению к зарубежным СМИ. «Для нас является важным наличие аккредитационного удостоверения - не качество материала и не его направленность», - отметила она.

Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik, фигурировавших в резолюции, Маргарита Симоньян заявила, что такое решение ЕП было ожидаемым, передает РИА Новости. Она указала на то, что документ носить рекомендательный характер, но в то же время не исключила «следующих шагов».

«Я не понимаю, для кого это страшнее: для нас или для европейского истеблишмента, который вот так легко, в угоду своим каким-то диким, нерелевантным и нерациональным страхам предает свои же собственные принципы, принцип свободы слова так уж точно», - сказала Симоньян.

Автором резолюции выступила польский депутат Анна Фотыга. По ее нению, Россия прибегает к пропаганде и дезинформации с целью раскола европейского сообщества.

