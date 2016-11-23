СМИ сообщили об обнаружении в Москве бомбы в междугороднем автобусе

В междугороднем автобусе на юге столицы было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что подозрительный предмет был найден в автобусе «Новомосковск-Москва». На место происшествия был вызван сапер, который извлек взрывное устройство. При этом никто не пострадал.

Устройство было отправлено на исследование. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, дополняет РИА Новости.

По сведениям СМИ, это не единственный инцидент с угрозой взрыва, который произошел 23 ноября в столице. Ранее сообщалось о том, что правоохранителям пришлось эвакуировать из-за анонимных сообщений о бомбах посетителей и персонал торгового центра «Савеловский» и Курского вокзала.

