]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ сообщили об обнаружении в Москве бомбы в междугороднем автобусе

20:16 23.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В междугороднем автобусе на юге столицы было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что подозрительный предмет был найден в автобусе «Новомосковск-Москва». На место происшествия был вызван сапер, который извлек взрывное устройство. При этом никто не пострадал.

Устройство было отправлено на исследование. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, дополняет РИА Новости.

По сведениям СМИ, это не единственный инцидент с угрозой взрыва, который произошел 23 ноября в столице. Ранее сообщалось о том, что правоохранителям пришлось эвакуировать из-за анонимных сообщений о бомбах посетителей и персонал торгового центра «Савеловский» и Курского вокзала.
 

Темы: Россия, Москва, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Правоохранительные органы в России, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.