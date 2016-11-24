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Бывшего служащего Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины

12:31 24.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Севастополе ФСБ задержала бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Его подозревают в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины и передачу государственной тайны иностранному государству.

Уголовное дело против Пархоменко возбуждено по статье о государственной измене, она предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

10 ноября ФСБ отчиталась о задержании троих «украинских диверсантов», которых также обвинили в работе на разведку Украины. Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко арестовали на два месяца. По данным ФСБ, они планировали теракты на объектах инфраструктуры Крыма.

Украина отвергла какую-либо связь с задержанными.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 12:55
нс

а в этом ничего нет удивительного. Думаю, там много засланных казачков из бывших.
24.11.2016, 12:51
полухохол

Крым сегодня, это "бочка" с "кротами",готовых за гроши на любую"подлянку"в отношении России.Поэтому всем службам быть готовыми надо ко всему и лишний раз разъяснить инициативным "дубакам",чем заканчиваются такие "инициативы".
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