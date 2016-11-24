Бывшего служащего Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе ФСБ задержала бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Его подозревают в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины и передачу государственной тайны иностранному государству.

Уголовное дело против Пархоменко возбуждено по статье о государственной измене, она предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

10 ноября ФСБ отчиталась о задержании троих «украинских диверсантов», которых также обвинили в работе на разведку Украины. Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко арестовали на два месяца. По данным ФСБ, они планировали теракты на объектах инфраструктуры Крыма.

Украина отвергла какую-либо связь с задержанными.