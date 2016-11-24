Русофобы всех мастей прописались на российском ТВ

На смену набившим оскомину украинским, польским и американским участникам ток-шоу идет новая русофобская поросль

22 ноября эфир ток-шоу «Право голоса» на канале ТВЦ закончился не совсем обычно. Вернее, совсем необычно – рукоприкладством. Если быть точнее, то ведущий шоу Роман Бабаян отказался его продолжать, после того как один из гостей – польский журналист Томаш Мацейчук - сообщил всем присутствующим в студии и заодно телезрителям, что все они живут в одной субстанции. Называть которую вслух считается неприличным.

Стоп-кадр видео программы "Право голоса" канала ТВЦ

Подобное «откровение» польского гостя прозвучало как сознательное оскорбление всех российских граждан, поэтому Бабаян предложил Мацейчуку покинуть студию. Но гонористый поляк уперся, принялся качать права, в результате чего получил по физиономии от украинского депутата Игоря Маркова.

В тот же день Томаш Мацейчук выложил фото со своими боевыми синяками в соцсети ВКонтаке, сообщил, что русские только и умеют, как нападать на одного толпой и предсказуемо собрал массу возмущенных комментариев откровенно русофобского толка. Хотя стоит отметить тот факт, что по лицу ему дал гражданин Украины, а не России. Но и на этом польский гость не успокоился и на следующий день появился в ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ, где опять начал поливать Россию грязью, называя её «бомжатской страной».

Все мы уже привыкли, что на российских ток-шоу бесконечно выступают всякие гастролеры типа Ковтуна, Трюхана, Карасева, Яхно, Бома, Корейбы и пр. Уже не первый год они высказываются о России в крайне негативном ключе, а такие «дорогие гости», как Мацейчук, и вовсе переходят всякие рамки, скатываясь до махровой русофобии и оскорблений. Которые при этом беспрепятственно транслируются на всю страну.

Если кто-то жаловался на отсутствие в России свободы слова, то эскапады польско-украинско-американских гастролеров лучшее подтверждение того, что она существует. И не просто существует, а в таком виде возможна, пожалуй, только в России. Потому что как-то сложно представить российского журналиста на ток-шоу в Польше, говорящего в прямом эфире о том, что поляки живут в… кое-чем пахучем и вонючем.

Но у нас такое проходит, причем не в первый раз. Достаточно вспомнить высказывания другого польского политолога-журналиста – Якуба Корейбы - о том, что польские летчики-истребители мечтают поквитаться с нашими пилотами за разбившийся под Смоленском Ту-154 (!), на котором летело все высшее руководство Польши. В его понимании, вина за ту катастрофу целиком и полностью лежит на России и он даже не рассматривает иные варианты. Попутно Корейба позволяет себе высказывания типа «имперская сволочь» и тд.

Кстати, а откуда берутся на российском телевидении все вышеназванные персонажи? Этот вопрос хочется задать сразу же после того, как узнаешь биографию любителя пахучих словечек Мацейчука. Как на российское телевидение попал волонтер украинских территориальных батальонов, да ещё находившийся долгое время в Донбассе в самый разгар боев за Донецкий аэропорт? Можно понять, когда в студию приглашают политологов, журналистов и аналитиков, но кто и зачем зовет в студию 26-летнего бывшего торгаша, который с начала Майдана не вылезает с Украины и занимается не пойми чем?

Сам Мацейчук себя позиционирует как журналиста. Три года назад он тихо-мирно торговал в своей Польше медицинскими препаратами, но с началом Майдана его жизнь круто изменилась и он переквалифицировался в журналиста с той поспешностью, которой так недоставало Остапу Бендеру, мечтавшему переквалифицироваться в управдомы.

Впрочем, это неудивительно, так как после Майдана на Украине, как и в других младоевропейских странах, пишут все кому не лень и кто во что горазд. Поэтому когда Мацейчука и ему подобных называют журналистами, то к этому надо добавлять ещё одно слово – фейсбучные. Этот тип журналиста появился в последние три года и означает он следующее – «журналист» Мацейчук выкладывает в соцсетях свои мысли по тому или иному поводу, претендуя на роль некоего рупора эпохи. Как правило, особым разнообразием эти мысли не блещут, да и саму мысль подчас там обнаружить достаточно сложно.

Чаще всего подобные «журналисты» вызывают тоску обычным набором русофобских штампов, перепетых с той или иной степенью изобретательности. То есть, говоря другими словами, журналист из Мацейчука примерно такой же, как из осла –скаковая лошадь. Он не только не знает, что такое кодекс журналиста, но и вообще мало чего знает. Говорить об уровне его знаний так же бесполезно, как задаваться вопросом – а есть ли жизнь на Марсе?

Зачем подобных персонажей приглашают на ТВ – вопрос из категории неразрешимых. Понятно, что за три года всякие там ковтуны-яхно примелькались, надоели и уже абсолютно неинтересны. Понятно, что на безрыбье и рак иногда сходит за рыбу. Но зачем же звать таких «гостей», как Мацейчук, которые ничего кроме потоков ругани в адрес России излить не могут в силу того, что другого им просто не дано? На фоне таких вот «журналистов» даже Майкл Бом выглядит умудренным опытом политологом и чуть ли не корифеем журналистики.

И, наконец, самый главный вопрос – почему российские телезрители должны наблюдать весь этот разгул русофобии на центральных каналах? Многие из которых, кстати, финансируются из бюджета страны. Где это видано, в какой ещё стране это возможно, чтобы «дорогие гости» поливали грязью и фекалиями страну пребывания и открыто, ничего и никого не стесняясь, унижали её народ?

Конечно, каждый имеет право на свою точку зрения. Но отстаивать её надо аргументировано и находясь в определенных рамках. К сожалению, у фейсбучных «журналистов» так не принято. Им надо сотворить скандал и всячески раздуть инфоповод, чтобы им поставили побольше лайков и увеличилось число подписчиков. Что Мацейчук и сделал. Еще вчера об этом экс-торгаше-волонтере никто ничего не знал, зато сегодня о нем говорят не только в блогосфере, но и на российских телеканалах. Спровоцировать потасовку в студии, выложить в соцсети свои синяки, собрать тысячи матерных комментариев – вот типичный уровень фейсбучной «журналистики». Не зря её так любят скакуны с Майдана, ибо только на таком уровне они и могут донести до окружающих свою точку зрения. Или то, что они таковой называют.

Нашим же телеведущим хочется посоветовать быть разборчивее с гостями. И не тащить в прямой эфир всяких сомнительных, полуадекватных персонажей. Понятно, что хороший скандал ещё ни разу не сказывался на рейтингах отрицательно, но одно дело, когда люди безобидно делят в эфире наследство и пытаются выяснить, кто кому изменяет, и совсем другое дело, когда иностранцы поливают Россию и её народ грязью, распространяя откровенную клевету.

В любой другой стране подобными высказываниями и выходками однозначно заинтересовались бы правоохранительные органы, и таким, как Мацейчук с Корейбой, запросто могли бы запретить въезд в страну. Но у нас настолько заигрались со свободой слова, что русофобы не только открыто поносят Россию, но и делают это на российском телевидении.

Рейтинги рейтингами, но может пора научиться уважать себя и телезрителей?