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Русофобы всех мастей прописались на российском ТВ

15:34 24.11.2016 , Александр Плеханов

На смену набившим оскомину украинским, польским и американским участникам ток-шоу идет новая русофобская поросль

22 ноября эфир ток-шоу «Право голоса» на канале ТВЦ закончился не совсем обычно. Вернее, совсем необычно – рукоприкладством. Если быть точнее, то ведущий шоу Роман Бабаян отказался его продолжать, после того как один из гостей – польский журналист Томаш Мацейчук - сообщил всем присутствующим в студии и заодно телезрителям, что все они живут в одной субстанции. Называть которую вслух считается неприличным.

Стоп-кадр видео программы "Право голоса" канала ТВЦ

Подобное «откровение» польского гостя прозвучало как сознательное оскорбление всех российских граждан, поэтому Бабаян предложил Мацейчуку покинуть студию. Но гонористый поляк уперся, принялся качать права, в результате чего получил по физиономии от украинского депутата Игоря Маркова.

В тот же день Томаш Мацейчук выложил фото со своими боевыми синяками в соцсети ВКонтаке, сообщил, что русские только и умеют, как нападать на одного толпой и предсказуемо собрал массу возмущенных комментариев откровенно русофобского толка. Хотя стоит отметить тот факт, что по лицу ему дал гражданин Украины, а не России. Но и на этом польский гость не успокоился и на следующий день появился в ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ, где опять начал поливать Россию грязью, называя её «бомжатской страной».

Все мы уже привыкли, что на российских ток-шоу бесконечно выступают всякие гастролеры типа Ковтуна, Трюхана, Карасева, Яхно, Бома, Корейбы и пр. Уже не первый год они высказываются о России в крайне негативном ключе, а такие «дорогие гости», как Мацейчук, и вовсе переходят всякие рамки, скатываясь до махровой русофобии и оскорблений. Которые при этом беспрепятственно транслируются на всю страну.

Если кто-то жаловался на отсутствие в России свободы слова, то эскапады польско-украинско-американских гастролеров лучшее подтверждение того, что она существует. И не просто существует, а в таком виде возможна, пожалуй, только в России. Потому что как-то сложно представить российского журналиста на ток-шоу в Польше, говорящего в прямом эфире о том, что поляки живут в… кое-чем пахучем и вонючем.

Но у нас такое проходит, причем не в первый раз. Достаточно вспомнить высказывания другого польского политолога-журналиста – Якуба Корейбы - о том, что польские летчики-истребители мечтают поквитаться с нашими пилотами за разбившийся под Смоленском Ту-154 (!), на котором летело все высшее руководство Польши. В его понимании, вина за ту катастрофу целиком и полностью лежит на России и он даже не рассматривает иные варианты. Попутно Корейба позволяет себе высказывания типа «имперская сволочь» и тд.

Кстати, а откуда берутся на российском телевидении все вышеназванные персонажи? Этот вопрос хочется задать сразу же после того, как узнаешь биографию любителя пахучих словечек Мацейчука. Как на российское телевидение попал волонтер украинских территориальных батальонов, да ещё находившийся долгое время в Донбассе в самый разгар боев за Донецкий аэропорт? Можно понять, когда в студию приглашают политологов, журналистов и аналитиков, но кто и зачем зовет в студию 26-летнего бывшего торгаша, который с начала Майдана не вылезает с Украины и занимается не пойми чем?

Сам Мацейчук себя позиционирует как журналиста. Три года назад он тихо-мирно торговал в своей Польше медицинскими препаратами, но с началом Майдана его жизнь круто изменилась и он переквалифицировался в журналиста с той поспешностью, которой так недоставало Остапу Бендеру, мечтавшему переквалифицироваться в управдомы.

Впрочем, это неудивительно, так как после Майдана на Украине, как и в других младоевропейских странах, пишут все кому не лень и кто во что горазд. Поэтому когда Мацейчука и ему подобных называют журналистами, то к этому надо добавлять ещё одно слово – фейсбучные. Этот тип журналиста появился в последние три года и означает он следующее – «журналист» Мацейчук выкладывает в соцсетях свои мысли по тому или иному поводу, претендуя на роль некоего рупора эпохи. Как правило, особым разнообразием эти мысли не блещут, да и саму мысль подчас там обнаружить достаточно сложно.

Чаще всего подобные «журналисты» вызывают тоску обычным набором русофобских штампов, перепетых с той или иной степенью изобретательности. То есть, говоря другими словами, журналист из Мацейчука примерно такой же, как из осла –скаковая лошадь. Он не только не знает, что такое кодекс журналиста, но и вообще мало чего знает. Говорить об уровне его знаний так же бесполезно, как задаваться вопросом – а есть ли жизнь на Марсе?

Зачем подобных персонажей приглашают на ТВ – вопрос из категории неразрешимых. Понятно, что за три года всякие там ковтуны-яхно примелькались, надоели и уже абсолютно неинтересны. Понятно, что на безрыбье и рак иногда сходит за рыбу. Но зачем же звать таких «гостей», как Мацейчук, которые ничего кроме потоков ругани в адрес России излить не могут в силу того, что другого им просто не дано? На фоне таких вот «журналистов» даже Майкл Бом выглядит умудренным опытом политологом и чуть ли не корифеем журналистики.

И, наконец, самый главный вопрос – почему российские телезрители должны наблюдать весь этот разгул русофобии на центральных каналах? Многие из которых, кстати, финансируются из бюджета страны. Где это видано, в какой ещё стране это возможно, чтобы «дорогие гости» поливали грязью и фекалиями страну пребывания и открыто, ничего и никого не стесняясь, унижали её народ?

Конечно, каждый имеет право на свою точку зрения. Но отстаивать её надо аргументировано и находясь в определенных рамках. К сожалению, у фейсбучных «журналистов» так не принято. Им надо сотворить скандал и всячески раздуть инфоповод, чтобы им поставили побольше лайков и увеличилось число подписчиков. Что Мацейчук и сделал. Еще вчера об этом экс-торгаше-волонтере никто ничего не знал, зато сегодня о нем говорят не только в блогосфере, но и на российских телеканалах. Спровоцировать потасовку в студии, выложить в соцсети свои синяки, собрать тысячи матерных комментариев – вот типичный уровень фейсбучной «журналистики». Не зря её так любят скакуны с Майдана, ибо только на таком уровне они и могут донести до окружающих свою точку зрения. Или то, что они таковой называют.

Нашим же телеведущим хочется посоветовать быть разборчивее с гостями. И не тащить в прямой эфир всяких сомнительных, полуадекватных персонажей. Понятно, что хороший скандал ещё ни разу не сказывался на рейтингах отрицательно, но одно дело, когда люди безобидно делят в эфире наследство и пытаются выяснить, кто кому изменяет, и совсем другое дело, когда иностранцы поливают Россию и её народ грязью, распространяя откровенную клевету.

В любой другой стране подобными высказываниями и выходками однозначно заинтересовались бы правоохранительные органы, и таким, как Мацейчук с Корейбой, запросто могли бы запретить въезд в страну. Но у нас настолько заигрались со свободой слова, что русофобы не только открыто поносят Россию, но и делают это на российском телевидении.

Рейтинги рейтингами, но может пора научиться уважать себя и телезрителей? 

Темы: Россия, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 21:56
Гость: Микс

1.с 1988г. с экранов ТВ полезла грязь: войну выиграли завалив трупами (прям калька с воспоминаний битых фашистов, а у англичан Вильсон «Линкоры в бою»-результат определяет итог-не потери)2.15 летних москвичек возили Сталину и Берии грузовиками (сам слышал с экрана) 3.При репрессиях растрелы и для палачей рестораны, девочки (то же сам слышал, и я потомок репрессированых-лишать их жизни, как и др. выселяемых никто не собирался)-суть т.н. репрессий-превенция антикоммунизма не упоминалась.4.Появилась с запада и была принята в науку теория тоталитаризма/авторитаризма и наша страна стала плохой и сравнивалась с Рейхом, а Запад с расизмом, мюнхенским сговором, репрессиями как в Греции 1944г., конц.лагерями для японцев и беженцев из Германии, Хиросимой, англо-бурской, ковровыми бомбежками хорошим (не зря в Германии иные журналисты интервьюируемые РТ убегая орут-вы должны ненавидеть свою страну и стыдиться). 5.ранее герои-неуловимые мстители Чапай,солдаты ВОВ; теперь то царя спасают то большевики бабу убили (сериал-адмирал)-белые герои, хотя все "хороши"-бей пока не побелеют и покраснеют, ВОВ выиграли ЗЭКи и Воры в законе штрафбат/на безымянной высоте и др. 6.раньше труд сейчас-потребление, сикось стрельба. 7. Нет Магомаева-есть попса. ИТог: за 25 л. массовая культура упростилась и ценности очень изменились.
24.11.2016, 21:54
Гость: У

"царистской" России, как льстиво называют её придворные политологи, - величайшее множество внутренних проблем. Проблемы экономики, науки, образования, здравоохранения, административной "вертикали", и прочие, и прочие. Все эти проблемы катастрофически накапливаются, но никак не решаются, и не обсуждаются на центральных каналах телевидения. Как будто страна переселилась в президентско - парламентские Негерию или Кению, с их правящими "партиями за реформы и демократию". А голову уткнула в сирийский песок. Где вы видели на ТВ передачи с участием тружеников промышленности, сельского хозяйства, с участием учителей, инженеров, врачей, студентов, сотрудников научных учреждений, и других граждан, работающих на страну? Нигде таких передач на ТВ не существует. Нет в стране никаких проблем. Зато есть " К барьеру", "Право голоса", "Давай поженимся" и прочие пустышки. Целое поколение выросло без современных художественных фильмов. Вместо киноискусства - круглосуточно с телеэкранов льются сериалы про грабежи, перестрелки, убийства, морги, опознания трупов, похороны, следователи, кладбища... Как в простонародье называется такое телезловоние - всем хорошо известно.
24.11.2016, 21:47
Гость: Аlgol - на счет зарплат

.. тут было сказано что дескать получают зарплату хорошую а другие нет.
Ну кто спрашивается будет давать отпор - совсем бедные не смогут. главное что бы это в пользу России.
Давая в морду таким - дают в морду тем кто за ни стоит и обязуют приглашать.
Кто обязует - четверть или треть верхушки.......но она очень гадкая и влиятельная.
Россия окупирована этими уродами - часть из этих смыкается с КПРФ в смысле их перевертышей. к сведению . Не вся КПРФ - в Целом нормально как и её члены. Но только в том что они умеют - отстаивать интересы людей.
Правильно делают и Михеев молодец.

Один раз по морде прилюдно второй раз на третий сами будут сторониться и те кто за ними стоит - Гозманы в том числе
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Прекращать нельзя 4 основные передачи
Наоборот усиливать
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