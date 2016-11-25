Шувалов объявил о прекращении падения доходов россиян

Падение реальных доходов населения в России завершилось, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Российско-Сингапурском бизнес форуме, сообщает РИА "Новости".

При этом первый вице-премьер отметил, что пока темпы роста доходов ниже, чем ожидало правительство, и фиксируются лишь в отдельных группах населения.

«Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», — сказал Шувалов.

Вслед за ростом доходов, добавил он, должен увеличиться и потребительский спрос. Пока же, по его словам, «потребители ведут себя достаточно аккуратно».

«Мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось», — сказал Шувалов.

По данным, опубликованным Росстатом в середине ноября, реальные доходы населения в октябре 2016 года снизились на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За январь—октябрь 2016 года сокращение доходов составило на 5,3 процента в годовом выражении. При этом по отношению к сентябрю 2016 года доходы в октябре выросли на 1 процент.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.