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Шувалов объявил о прекращении падения доходов россиян

10:49 25.11.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Падение реальных доходов населения в России завершилось, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Российско-Сингапурском бизнес форуме, сообщает РИА "Новости".

При этом первый вице-премьер отметил, что пока темпы роста доходов ниже, чем ожидало правительство, и фиксируются лишь в отдельных группах населения.

«Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», — сказал Шувалов.

Вслед за ростом доходов, добавил он, должен увеличиться и потребительский спрос. Пока же, по его словам, «потребители ведут себя достаточно аккуратно».

«Мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось», — сказал Шувалов.

По данным, опубликованным Росстатом в середине ноября, реальные доходы населения в октябре 2016 года снизились на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За январь—октябрь 2016 года сокращение доходов составило на 5,3 процента в годовом выражении. При этом по отношению к сентябрю 2016 года доходы в октябре выросли на 1 процент.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 12:45
Большевику

Я,я дас ист Фрау Шувалова
25.11.2016, 12:36
Ибрагим

А какие претензии могут быть к Шувалову? Он делает свои заявления, опираясь на данные статистики. Мы же судим о состоянии экономики по данным своего кармана. Т.е. Шувалов судит объективно. Каждый из нас - субъективно. Вот так вот.
25.11.2016, 12:34
Ха

"Средняя температура по больнице - нормальная", а средний доход Россиян - растёт, да и квартиры у населения России, в среднем - пятикомнатные (то-то шувалов ржёт, когда эти квартиры видит...
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