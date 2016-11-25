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Генерала ФСО задержали после внутренней проверки

16:57 25.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев задержан после проведения внутренней проверки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений действующего законодательства», — заявил собеседник агентства. По его словам, результаты проверки переданы в следственные органы.

Сейчас Лопырев задержан, в отношении него проводятся следственные действия.

Утром 25 ноября, как пишет «Медиазона», газета «Известия» опубликовала материал, где говорилось, что Лопырев задержан по подозрению в хищении, в его квартире обнаружены деньги на сумму в 1 млрд рублей. По словам источников издания, сейчас Лопырев якобы доставлен в Москву, где его допрашивают следователи СК.

В удаленном сообщении говорилось, что расследование связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов, а мэр Сочи а Анатолий Пахомов якобы проходит по делу как свидетель. По данным источников «Известий», следственные действия проходили в Краснодарском крае на протяжении всей недели, а фигурантами дела уже стали несколько высокопоставленных чиновников из администрации и силовых структур.

Сейчас статья удалена, тем не менее, она сохранилась в кэше.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Федеральная служба охраны РФ
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 19:11
Гость: Ну, это точно заговор

против Медведева. Подставляют светоча демомысли. Денег нет, оказывается они все по хатам распиханы. Даже в Африке вожди племени при таких раскладах от стыда подают в отставку.
25.11.2016, 18:42
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Значит у полковника 9 лярдов, а у генерала - только один?! Кто в это поверит?
25.11.2016, 18:24
Гость: Просто пестня...

Братва, не стреляйте друг друга! Нам нечего больше делить...
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