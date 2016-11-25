Генерала ФСО задержали после внутренней проверки

Генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев задержан после проведения внутренней проверки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений действующего законодательства», — заявил собеседник агентства. По его словам, результаты проверки переданы в следственные органы.

Сейчас Лопырев задержан, в отношении него проводятся следственные действия.

Утром 25 ноября, как пишет «Медиазона», газета «Известия» опубликовала материал, где говорилось, что Лопырев задержан по подозрению в хищении, в его квартире обнаружены деньги на сумму в 1 млрд рублей. По словам источников издания, сейчас Лопырев якобы доставлен в Москву, где его допрашивают следователи СК.

В удаленном сообщении говорилось, что расследование связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов, а мэр Сочи а Анатолий Пахомов якобы проходит по делу как свидетель. По данным источников «Известий», следственные действия проходили в Краснодарском крае на протяжении всей недели, а фигурантами дела уже стали несколько высокопоставленных чиновников из администрации и силовых структур.

Сейчас статья удалена, тем не менее, она сохранилась в кэше.