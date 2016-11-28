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Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

12:01 28.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. До 15 января бывший чиновник будет находиться под домашним арестом, сообщает "Интерфакс".

Сам Улюкаев на заседание 28 ноября не явился, защита просила избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, здоровье Улюкаева «не в самой лучшей форме», в связи с чем бывшего чиновника надо госпитализировать или разрешить ему регулярные визиты врача. Ранее Улюкаеву уже вызывали «скорую помощь». Защита также попросила суд разрешить Улюкаеву одно интервью.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Следствие утверждает, что чиновника задержали с поличным при получении взятки размером 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по продаже акций «Башнефти».

Защита Улюкаева назвала произошедшее провокацией, отметив, что министра задержали в офисе «Роснефти», после чего его шесть часов удерживали сотрудники ФСБ. Сам Улюкаев вину в получении взятки отрицает.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 12:51
По мотивам " Федора Стрельца.." Л.Филатова.

......на ближайшую войну и желательно в Крыму.
28.11.2016, 12:46
этот случай

мелковат ,ведь халатность вменяеться только после трёх лярдов!щас скорее вменят переход шоссе в неположенном месте и оштрафуют.
28.11.2016, 12:40
SL

При такой власти воровать только ленивый не будет. Воровал миллиардами а теперь на даче отдыхает. Зачем нам президент который только сладко жирует и ни чего не делает для соблюдения законности?
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