Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. До 15 января бывший чиновник будет находиться под домашним арестом, сообщает "Интерфакс".

Сам Улюкаев на заседание 28 ноября не явился, защита просила избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, здоровье Улюкаева «не в самой лучшей форме», в связи с чем бывшего чиновника надо госпитализировать или разрешить ему регулярные визиты врача. Ранее Улюкаеву уже вызывали «скорую помощь». Защита также попросила суд разрешить Улюкаеву одно интервью.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Следствие утверждает, что чиновника задержали с поличным при получении взятки размером 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по продаже акций «Башнефти».

Защита Улюкаева назвала произошедшее провокацией, отметив, что министра задержали в офисе «Роснефти», после чего его шесть часов удерживали сотрудники ФСБ. Сам Улюкаев вину в получении взятки отрицает.