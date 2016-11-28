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Гендиректора «Звездочки» обвинили в растрате десятков миллионов рублей

21:24 28.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В отношении генерального директора «Специальной производственно-технической базы Звездочка» Константина Хрюкина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере). Основанием для этого послужили материалы ФСБ и «Объединенной судостроительной корпорации».

Хрюкину предъявлено обвинение и избрана меря пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, глава предприятия в течение 2016 года, используя свое служебное положение, совершил растрату на сумму свыше 60 миллионов рублей. От более подробных комментариев ведомство воздержалось, отметив, что расследование продолжается.

Данный случай в истории «Звездочки» не первый. В 2011 года уголовное дело было возбуждено в отношении Федора Барашко, который тогда возглавлял предприятие. Его обвиняли в хищении 265 миллионов рублей, выделенных на ремонт атомного крейсера «Петр Великий».
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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28.11.2016, 22:38
Гость: Татьяна Алексеевна

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