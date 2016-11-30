Европейский суд признал необоснованными часть санкций против Ротенберга

Европейский суд в Люксембурге частично удовлетворил жалобу российского миллиардера Аркадия Ротенберга на персональные санкции после присоединения Крыма, сообщает РИА "Новости".

Суд в своем решении признал, что санкции против Ротенберга, введенные 30 июля 2014 года, не были обоснованы. При этом он поддержал ограничительные меры с 15 марта 2015 года. Это связано с уточненной формулировкой обоснования санкций, которая была добавлена в начале 2015 года. В текст добавили упоминание о том, что компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» примет участие в строительстве моста в Крым, тогда как ранее власти Евросоюза только намекали на связь миллиардера с присоединением полуострова.

В решении суда отсутствуют какие-либо упоминания о компенсации Ротенбергу за семь месяцев неправомерных санкций.

В жалобе Ротенберг утверждал, что санкции нарушают его право на частную собственность. Он просил отменить решение о санкциях и компенсировать ущерб.

Аркадий Ротенберг попал под европейские санкции в июле 2014 года, так как его компания «Гипротрансмост» выиграла тендер на проектирование моста в Крым. В Евросоюзе также отметили близость Ротенберга к российскому президенту Владимиру Путину. Ротенбергу запретили въезд в ЕС, его активы в Европе арестовали.

После введения санций Ротенберг передал своему сыну Игорю долю в компании «Мостотрест», которая участвует в строительстве моста. Затем компанию купил негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». В сентябре 2016 года США ввели санкции против «Мостотреста».

Помимо Ротенберга европейские санкции решили оспорить «Роснефть», Внешэкономбанк, ВТБ, Сбербанк, «Газпром нефть», а также телеведущий Дмитрий Киселев.