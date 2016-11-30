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Европейский суд признал необоснованными часть санкций против Ротенберга

12:47 30.11.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Европейский суд в Люксембурге частично удовлетворил жалобу российского миллиардера Аркадия Ротенберга на персональные санкции после присоединения Крыма, сообщает РИА "Новости".

Суд в своем решении признал, что санкции против Ротенберга, введенные 30 июля 2014 года, не были обоснованы. При этом он поддержал ограничительные меры с 15 марта 2015 года. Это связано с уточненной формулировкой обоснования санкций, которая была добавлена в начале 2015 года. В текст добавили упоминание о том, что компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» примет участие в строительстве моста в Крым, тогда как ранее власти Евросоюза только намекали на связь миллиардера с присоединением полуострова.

В решении суда отсутствуют какие-либо упоминания о компенсации Ротенбергу за семь месяцев неправомерных санкций.

В жалобе Ротенберг утверждал, что санкции нарушают его право на частную собственность. Он просил отменить решение о санкциях и компенсировать ущерб.

Аркадий Ротенберг попал под европейские санкции в июле 2014 года, так как его компания «Гипротрансмост» выиграла тендер на проектирование моста в Крым. В Евросоюзе также отметили близость Ротенберга к российскому президенту Владимиру Путину. Ротенбергу запретили въезд в ЕС, его активы в Европе арестовали.

После введения санций Ротенберг передал своему сыну Игорю долю в компании «Мостотрест», которая участвует в строительстве моста. Затем компанию купил негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». В сентябре 2016 года США ввели санкции против «Мостотреста».

Помимо Ротенберга европейские санкции решили оспорить «Роснефть», Внешэкономбанк, ВТБ, Сбербанк, «Газпром нефть», а также телеведущий Дмитрий Киселев.

Темы: Россия, Европа, Международная политика, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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30.11.2016, 21:14
евразийское правосудие

А за что любить русских сепаратистов? За то, что они уже однажды развалили нашу Золотую Евразию? Вот мы теперь и учим их как наши Федеральные законы любить.
30.11.2016, 20:55
для gvozd

Ну чего чушь городить ? Когда крупные российские и междугородные компании выясняют отношения, то им даже и в голову не приходит обращаться в Басманный либо всякий другой суд в России. Обращаются в Лондонский суд, что связано с неизмеримо большими затратами, но зато его решению можно верить.
Про Латвию тоже чушь в основном. Большинство русских учителей давно разобрались в политике Латвии и стали весьма лояльны латвийскому государству, прекрасно говорят на государственном языке. К ним никаких претензий. А если находятся отщепенцы, которые настраивают молодежь против законных властей латвии или натравливают русских на латышей, то конечно им не место в школе. Тут я целиком на стороне латышей.
Остальные бредни-фантазии маргиналов. Русские едут в Европу, а не наоборот.
30.11.2016, 20:43
Россиянина выдадут в США

Минюст Норвегии вчера принял решение выдать США российского программиста Марка Вартаняна. Его должны экстрадировать в течение 3-4 недель, сообщил телеканалу «Дождь» отец задержанного Эрик Вартанян.
Напомним, Марк Вартанян был задержан в сентябре 2015 года. Позднее суд принял решение, что задержанный может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в сотрудничестве с хакерами. По данным ФБР, группа хакеров продавала программу для взлома компьютеров, а Марк Вартанян распространял в интернете файлы, необходимые для установки вируса Citadel и управления чужими компьютерами.
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