ДНК-анализ Рюрика: точка поставлена. Русофобы в бешенстве!

ДНК-генеалогия внесла ясность в происхождение Рюрика

Недавняя статья кандидата исторических наук Лидии Грот о нестыковках теории норманизма вызвала дискуссию наших читателей о том, кем же был легендарный Рюрик. Напомним, что Лидия Грот, опираясь на официальные данные археологии, сделала вывод, крайне неудобный для многочисленных последователей норманизма:

В Швеции не обнаружили судов, способных пересекать морские пространства. Нашли пока только те, что были пригодны для каботажного плавания. Что из этого получается: Руотси от шведских гребцов, названия Днепровских порогов, нападения на Амастриду и Константинополь, контроль над Балтийско-Волжским путем – всё плывет по воде и исчезает за горизонтом переливчатой фантазии. Свеоны Бертинских анналов тоже теряют свое скандинавское подданство, а несчастным хаганам/каганам не надо мерзнуть на севере. И так пребудет до тех пор, пока не обнаружатся подходящие плавсредства, на которых свеи могли бы пересекать Балтийское море.

Вопрос о том, кем же был Рюрик, снова становится предметом яростных споров. Однако помимо летописей и археологических находок, в наше время появилась возможность привлечь к историческому исследования и методы точных наук, основанных на изучении ДНК человека. Именно этой теме был посвящен телеэфир КМ ТВ с профессором Анатолием Клесовым, который, привлекая данные ДНК-анализа, сообщил целый ряд сведений о летописном "основателе русской государственности".

Желающие узнать, что говорит точная наука (ДНК-генеалогия) о происхождении Рюрика, могут ознакомиться со следующим материалом: