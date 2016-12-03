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ДНК-анализ Рюрика: точка поставлена. Русофобы в бешенстве!

21:00 3.12.2016 , Анатолий Клёсов
Анатолий Клёсов
Материалы по теме:

ДНК-генеалогия внесла ясность в происхождение Рюрика

Недавняя статья кандидата исторических наук Лидии Грот о нестыковках теории норманизма вызвала дискуссию наших читателей о том, кем же был легендарный Рюрик. Напомним, что Лидия Грот, опираясь на официальные данные археологии, сделала вывод, крайне неудобный для многочисленных последователей норманизма:

В Швеции не обнаружили судов, способных пересекать морские пространства. Нашли пока только те, что были пригодны для каботажного плавания. Что из этого получается: Руотси от шведских гребцов, названия Днепровских порогов, нападения на Амастриду и Константинополь, контроль над Балтийско-Волжским путем – всё плывет по воде и исчезает за горизонтом переливчатой фантазии. Свеоны Бертинских анналов тоже теряют свое скандинавское подданство, а несчастным хаганам/каганам не надо мерзнуть на севере. И так пребудет до тех пор, пока не обнаружатся подходящие плавсредства, на которых свеи могли бы пересекать Балтийское море.

Вопрос о том, кем же был Рюрик, снова становится предметом яростных споров. Однако помимо летописей и археологических находок, в наше время появилась возможность привлечь к историческому исследования и методы точных наук, основанных на изучении ДНК человека. Именно этой теме был посвящен телеэфир КМ ТВ с профессором Анатолием Клесовым, который, привлекая данные ДНК-анализа, сообщил целый ряд сведений о летописном "основателе русской государственности". 

Желающие узнать, что говорит точная наука (ДНК-генеалогия) о происхождении Рюрика, могут ознакомиться со следующим материалом:

 

Темы: История Руси
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Комментарии читателей
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04.12.2016, 01:57
эуропейцу

ДНК брали из крови живых рюриковичей. Одинаковая для всех метка привела к общему предку, жившему в IX веке. Гаплотип этот принадлежит южно-балтийским славянам.
04.12.2016, 01:48
Скорпион

А так быть, что в статье говорится о системе море-река и река-море. Подумайте, чем это отличается от только мореплавания и от преодоления днепровских порогов
04.12.2016, 01:47
ТП

Так то оно так, но вы репортаж слушали? Там совсем про другое.
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