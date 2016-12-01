Александр Шатилов: «В послании Путина отмечались реальные успехи, но кое с чем можно и поспорить»

Президент демонстрировал сдержанный оптимизм

Сегодня Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Основные тезисы главы государства комментирует известный политолог Александр Шатилов.

Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

Путин никаких шапкозакидательских настроений не поддерживает

Данное послание носило отчетный характер. То есть речь шла скорее не о перспективах, а о подведении итогов работы президента за последние три года. Этот период совпал с введением против нашей страны западных санкций. Неудивительно, что Владимир Путин отмечал итоги противостояния с Западом.

Помните, нас стращали тем, что «порвут экономику в клочья», «сместят Путина» и «поставят Россию на место». И что же мы видим? Россия выдержала давление, Обама уходит, не сумев обеспечить преемственность власти демократов, Путин - на своем посту, а Запад оказался вынужден признать глобальный статус нашей страны.

Интересен и стиль речи президента. Формально внешнеполитическая тема почти не озвучивалась, но в каждой его фразе данный вопрос подспудно присутствовал. В целом же по тексту послания чувствовалось, что Владимир Путин никаких шапкозакидательских настроений не поддерживает.

Это логично, ведь надо еще посмотреть на то, как себя проявит Дональд Трамп. Мы пока совсем не знаем его реальных приоритетов в международной политике и экономике. Значит, расслабляться России не стоит, а необходимо внимательно присмотреться, к западным «партнерам» периода Трампа. Отсюда и умеренность в оптимизме Путина.

Разумный протекционизм уже дает положительный эффект

В Послании наш президент сделал акцент на преодолении внутренних сложностей и проблем. Он совершенно правильно обозначил эти моменты, хотя с некоторыми озвученными позициями можно было бы и поспорить. Например, Путин упомянул дефицит инвестиционных ресурсов в России. Однако сам же он и рассказывал о росте золото-валютных резервов. Да, частные инвестиции невелики, но и государство же придерживает денежку, мягко говоря, экономя. Конечно, на состоянии бизнеса это сказывается и сказывается зачастую не самым лучшим образом.

А ведь разумный протекционизм уже дает положительный эффект. Те отрасли, которые испытали давление западных санкций, получили поддержку в виде контрсанкций, и Путин совершенно справедливо отметил успехи в сельском хозяйстве. Действительно, там наблюдается бурный рост, появляются и новые производства, налажен и выпуск новых продуктов.

Помните, сколько было разговоров, что мы остались без деликатесов. Мол, теперь не поесть хамона и элитного сыра. Но с этим наша пищевая промышленность справилась. Значит, на самом деле, у России достаточно внутренних резервов для развития.

Главное, чтобы средства запускались в дело, а не транжирились. И кстати, где инвестиционную активность проявляет государство, туда обычно устремляется и частный капитал. Эти идеи президент тоже озвучил, и на таком подходе, на мой взгляд, вполне можно было бы сделать и ставку.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

