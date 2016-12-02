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«Прогресс» упал из-за некачественной сборки двигателя

11:15 2.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Неудачный запуск и последующее падение космического корабля «Прогресс МС-04» связаны с некачественной сборкой двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Об этом РИА Новости рассказал источник в космической отрасли.

Собеседник агентства пояснил, что окончательные выводы можно будет сделать только после моделирования на стенде с изучением полученной телеметрии. Он заметил, что если версия подтвердится, то придется снимать и повторно проверять все двигатели, установленные на аналогичных носителях.

«Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями», — сказал собеседник агентства.

Грузовой корабль «Прогресс» стартовал с Байконура вечером 1 декабря, он должен был доставить на Международную космическую станцию топливо, воду, продукты питания, медикаменты и научное оборудование. На седьмой минуте полета с корабля перестали поступать телеметрические данные. Через несколько часов «Прогресс» вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

Некачественная сборка РД-0110 стала причиной падения корабля «Прогресс М-12М» в августе 2011 года. Это стало первой в истории аварией «Прогресса». Производственный дефект был признан случайным.

Темы: Космонавтика в России, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2016, 12:47
Гость: Изя

Смотрите, как бы вам без движухи не остаться...
02.12.2016, 12:46
Гость: Изя

Вы о чем, господин украинец?
02.12.2016, 12:39
Гость: АЛИСА КАРТАНИНА

Руководитель этого ведомства Рогозин, в счет возмещения убытков нанесенных России, обязан продать свои квартиры, машины, дачи и стать к станку, вытачивать правильные гайки для самокатов. Руководить - это не рукой водить. Руководить - значит нести ВСЮ полноту ответственности за порученное ему дело, вплоть до конфискации имущества в счет погашения причиненного его действиями или бездействием вреда. А это натуральное вредительство, на государственном уровне.
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