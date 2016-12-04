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Путин выразил соболезнования семьям жертв ДТП в ХМАО

21:11 4.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семья погибших в результате ДТП в Ханты-Мансийском Автономном округе. Наряду с этим он поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе по линии Минздрава, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что президент провел телефонный разговор с главой региона Натальей Комаровой, а также заслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой о принимаемых мерах.

В регионе 5 декабря объявлено днем траура, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента общественных и внешних связей Елену Шумакову. На также добавила, что власти региона обсуждают документ о помощи семьям погибших и пострадавшим.

Крупное ДТП произошло 926-м километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень. Столкнулись автобус, перевозивший детскую спортивную команду, грузовик и два легковых автомобиля. В результате погибли 12 человек, в том числе 10 детей и еще 25 пострадали. Большинство пострадавших также составляют дети. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
 

Темы: Россия, Ханты-Мансийск, ДТП, Чрезвычайные происшествия, Президент России, Дети, Владимир Путин
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