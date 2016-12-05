Глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль умер на 70-м году жизни

Председатель Исламского комитета России, философ и богослов Гейдар Джемаль скончался в ночь на понедельник в Москве на 70-м году жизни. Сообщение об этом появилось на его странице в социальной сети.

Журналист Максим Шевченко на своей странице в Фейсбуке, отвечая на вопрос, что стало причиной смерти, написал: "Болел тяжело и долго", сообщает "Интерфакс".

Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве в семье заслуженного художника России и дрессировщицы.

С 1979 года Джемаль начал активно взаимодействовать с исламскими кругами в Таджикистане.

Летом 1995 года создал и возглавил межрегиональное общественное движение "Исламский комитет", который был официально зарегистрирован в декабре 1995 года. В 1999 году пытался пройти в Госдуму в блоке "Движение в поддержку армии". С 2005 года - член президиума Российского исламского наследия.