]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль умер на 70-м году жизни

10:06 5.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Председатель Исламского комитета России, философ и богослов Гейдар Джемаль скончался в ночь на понедельник в Москве на 70-м году жизни. Сообщение об этом появилось на его странице в социальной сети.

Журналист Максим Шевченко на своей странице в Фейсбуке, отвечая на вопрос, что стало причиной смерти, написал: "Болел тяжело и долго", сообщает "Интерфакс".

Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве в семье заслуженного художника России и дрессировщицы. 

С 1979 года Джемаль начал активно взаимодействовать с исламскими кругами в Таджикистане.

Летом 1995 года создал и возглавил межрегиональное общественное движение "Исламский комитет", который был официально зарегистрирован в декабре 1995 года. В 1999 году пытался пройти в Госдуму в блоке "Движение в поддержку армии". С 2005 года - член президиума Российского исламского наследия.

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2016, 14:02
Гость: xmyr

Ты почему такой злой доктор,ты не ай болит, ты ёся менгеле. Большая часть советской элиты и т.н.интелегенции оседлавших с 30-50х Москву русофобы. И что нам теперь вешаться на веревке бельевой в ванной комнате Магадана ? Врешь,мертвые срама не имут в бою.
05.12.2016, 13:59
Гость: НЕ ДОЖДАЛСЯ

Мечтал присоединить Еревань, Ардебиль ,Дербент к Азербайджану ,а Азерб к Турции. Редкостный .............мечтатель.
05.12.2016, 13:50
Гость: нс

и еще наверняка вырастил плеяду таких же "отменных" русофобов
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.