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В Госдуме предложили смягчить запрет на выезд должников за рубеж

09:54 5.12.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме готовят поправки, резко увеличивающие порог задолженности, при достижении которого может применяться запрет на выезд из страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в нижней палате парламента.

Поправки планируется внести в законопроект об ускорении снятия запрета на выезд для погасивших долг, который был разработан Минюстом и внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре.

По действующему законодательству запрет на выезд может применяться в том случае, если сумма долга достигает 10 тысяч рублей. Поправки предлагают увеличить этот порог в несколько раз, заявили собеседники издания, не став пока называть точных цифр.

Рассмотрение законопроекта об ускорении снятия запрета на выезд вместе с поправками, повышающими порог задолженности, назначено в профильном комитете на 8 декабря.

Сумма очень маленькая, очень много народу не выезжает, гражданам нужно сделать разгрузку, поясняет собеседник в «Единой России», уточняя, что «сумма может измениться в разы», пишут "Ведомости".

По состоянию на конец октября, сообщал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков, запрет на выезд за пределы России из-за долгов был наложен на миллион россиян. Всего с начала года, по данным ФССП, было вынесено около 1,6 миллиона постановлений об ограничении на выезд — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется приставами в качестве меры воздействия на должников с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может многократно обновляться до погашения задолженности. После того, как долг погашен, процедура снятия запрета занимает некоторое время. 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 17:02
Гость: autoliga

Нам татарам по фигу, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног валило!
05.12.2016, 16:44
Гость: Микс

Чтобы бюджет пополнялся нужно производство материальных благ, а не перекладывание бумажек с одного конца стола на другой оплачиваемое из бюджета.
05.12.2016, 14:43
Гость: Роман

А вам уютно и сервис тот?
Все комментарии (8)
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