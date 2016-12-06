Масштабами хищений со стороны отдельно взятых казнокрадов рядовых граждан России уже не удивить

Следственный комитет Российской Федерации на днях опубликовал сразу несколько важных заявлений о расследовании масштабных хищений при возведении объектов космодрома «Восточный». Изначально хищения оценивались на уровне 400 млн рублей, потом оценки перевалили за полмиллиарда, а после нескольких месяцев следствия выяснилось, что всё это цветочки.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Фото с сайта kremlin.ru

Во-первых, минимальная сумма хищений вырисовывалась уже на уровне полутора млрд рублей, а о максимальной ничего неизвестно до сих пор, так как следствие всё ещё продолжается и одновременно с ним продолжают вырисовываться новые и новые суммы, которые были переведены из государственного бюджета в карман мошенников, руководивших отдельными направлениями работы на «Восточном».

«Космическая» коррупция

Ясно одно: суммы хищений огромны, и руку к этим хищениям посредством проворачивания целой серии мошеннических схем прилагали чиновники различных госструктур и аффилированные с ними частные лавочки из серии «Рога и копыта».

«Коммерсантъ» сообщает о том, что обвинительное заключение утверждено в отношении Вадима Митрякова в рамках уголовного дела по хищению бюджетных средств. Г-н Митряков является генеральным директором ООО «ВИП-Стройинжиниринг» - компании, которая привлекалась отдельными федеральными структурами к работам на строящемся космодроме. Уголовное дело носит весьма резонансный характер, а потому и уровень обвинения соответствующий. В качестве обвинителя выступает заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь.

Г-н Митряков обвиняется в мошенничестве и легализации (отмывании) похищенных денежных средств. В общей сложности Митряков, по версии обвинения, нанёс ущерб государству на сумму 1,3 млрд рублей! Компания этого человека получила право на проведение предусмотренных договором работ по строительству космодрома «Восточный». В итоге, набрав субподрядчиков, которые априори не могли выполнить весь комплекс работ, Митряков присвоил себе почти две трети выделенных из госбюджета средств. Впоследствии, «отмывая» средства, прокрутил их через несколько других фирм. Схема была выявлена, и теперь дело г-на Митрякова Симоновский районный суд города Москвы будет рассматривать в особом порядке.

Однако Митряков – это, если можно так выразиться, частник. А в деле фигурируют и представители, как уже было отмечено федеральных структур. В частности, сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о завершении расследования по другому делу о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».

На этот раз речь идёт о причастности (по крайней мере, так считают в Следственном комитете) к мошенническим схемам бывшего руководителя Федерального центра ценообразования в строительстве Евгения Ермолаева. Находясь в госдолжности, г-н Ермолаев, как считает следствие, создал целую преступную группу, в которую входили экс-руководителя ФГУП при Спецстрое РФ, а также гендиректора целого ряда частных компаний. Среди фигурантов дела – экс-глава ФГУП «ГУ спецстроительства «Дальспецстрой» при Спецстрое РФ Андрей Захаров.

В общей сложности у государства при использовании схемы по завышению смет на реализацию контракта только за период 2011-2012 гг. группой Ермолаева было похищено не менее 400 млн рублей. Опять-таки, предварительные данные...

Обращает на себя внимание, что участники махинаций в срочном порядке пускали украденные у российских налогоплательщиков средства на покупку подмосковной недвижимости для себя любимых. В материалах дела г-на Ермолаева содержатся сведения о том, что обвиняемые успели приобрести дом и четыре земельных участка в посёлке Барвиха, Видновском районе Подмосковья, а также в особой курортной зоне в районе города Дмитров. На данный момент на все эти объекты элитной недвижимости наложен арест.

Масштабами хищений со стороны отдельно взятых казнокрадов рядовых граждан России уже не удивить. Это печально, тем более что коррупция и мошенничество на стратегических объектах госфинансирования давно стали чем-то будничным. На этом фоне вопросы вызывает даже не то, насколько плохо выстроена система контроля расходования бюджетных средств при строительстве объектов федерального значения, а то, что, по сути, никто из понесших ущерб госструктур так и не решился подать заявление в суд на предполагаемых виновников кражи средств из их (структур) бюджета.

Из материалов пресс-службы Следственного комитета РФ выясняется, что два ФГУПа Спецстроя РФ потерпевшей стороной признаны, но (внимание!) их руководство и иные представители исков ни к одному из обвиняемых не выставили. Другими словами, у этих ФГУПов деньги воруют миллиардами, а им и дела особого до этих «астрономических» хищений нет.

И как это называется? Видимо, дамы и господа чиновники из этих федеральных структур считают, что иски необходимо заявлять только в случае хищений собственных финансовых средств, а так как украдены средства государственные (по сути, средства рядовых россиян), то можно и промолчать – мол, да ничего страшного – государство потом всё равно ещё даст, ведь космодром в любом случае до ума доводить нужно... Такой подход сам по себе выглядит не меньшим экономическим преступлением, нежели воровство бюджетных средств. Или всё проще, и руководители ФГУПов тоже в доле, а потому и молчат в тряпочку?..

На этом фоне в Следкоме опубликовали материалы и о другом «космическом» деле. Речь уже о растрате денежных средств ГКНПЦ им.Хруничева. Сумма растраты - более 368 млн рублей. Фигурантами в этом деле являются экс-главы упомянутого центра Владимир Нестеров и Михаил Якушин. Кроме того, бюджетные миллионы решили перевести в свой карман и другие товарищи, которые, что называется, совсем не товарищи... Один из таковых – гендиректор закрытого акционерного общества «Экоправо» г-н Дьяконов. Этим лицам инкриминируется подделка документов, а также растрата, совершённая организованной группой, в крупном размере.

Из материала пресс-службы СК РФ:

По версии следствия, в 2007 году генеральный директор (...) центра Владимир Нестеров создал организованную группу, в которую вовлек своих подчинённых - заместителя по экономике Александра Островерха (ныне осужденного за совершение указанных преступлений), главного бухгалтера Михаила Якушина, а также руководителя ЗАО «Экоправо» Дмитрия Дьяконова, оказывавшего центру аудиторские и консультационные услуги на протяжении нескольких лет. В 2007 - 2014 годах Нестеров, Островерх и Якушин, используя служебное положение, совершили растрату свыше 368 млн рублей, принадлежащих предприятию, в пользу аудиторской компании. Для придания видимости законности своих действий и сокрытия преступления между государственным предприятием и ЗАО «Экоправо» был заключен фиктивный договор на оказание консультационных услуг, по которому производилась оплата на основании поддельных документов. По ходатайству следствия в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на денежные средства, банковские акции, дорогостоящие автомобили, квартиру и иное имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 127 млн рублей.

Арест на дома, квартиры, дачные участки и автомобили – это, конечно, здорово. Но что-то подсказывает, что, во-первых, это не покрывает ущерба, нанесённого государству (учитывая и огромный репутационный ущерб), во-вторых, предусмотренное УК РФ наказание по указанным статьям выглядит плохой шуткой. К примеру, ст.174.1 предусматривает наказание для отмывания средств в крупном размере... тра-та-та-та (барабанная дробь)... штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Есть там и вариант «посидеть», но учитывая, что следствие идёт уже длительное время – большинство фигурантов в СИЗО ли, под домашним арестом ли, львиную долю предусмотренных сроков «отсидели». Остаётся заплатить штраф, к примеру, в 200 тыс. рублей и «с чистой совестью»... воруй дальше... Ну а что – всего-то открыть новое ООО, договориться с теми, кто необходимости в выставлении исков не увидел – и вперёд, к новым манящим далям покорения коррупционного "космоса"...

А если так, то актуальность "батутов" Рогозина скоро начнёт маячить и для отечественной отрасли.