Руслана Геремеева вызвали на допрос в суд по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс". Суд также согласился вызвать на допрос племянника Руслана Геремеева — Артура.

«Мы просим вызвать в суд Руслана Геремеева, считаем это крайне необходимым. Он был осведомлен о преступной деятельности подсудимых. Просим разыскать его и обеспечить явку в суд», — заявила в ходе суда адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы потерпевшей стороны.

Геремеев, напомнила она, проходил службу вместе с Зауром Дадаевым, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства. Прокурор Мария Семененко ходатайство потерпевших поддержала. Просьбу о вызове Руслана и Артура Геремеевых в суд также поддержали несколько адвокатов подсудимых.

Как передает «Медиазона», в суд также доставят командира батальона «Север» Алибека Делимханова.