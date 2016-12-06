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Руслана Геремеева вызвали на допрос в суд по делу об убийстве Немцова

14:08 6.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс". Суд также согласился вызвать на допрос племянника Руслана Геремеева — Артура.

«Мы просим вызвать в суд Руслана Геремеева, считаем это крайне необходимым. Он был осведомлен о преступной деятельности подсудимых. Просим разыскать его и обеспечить явку в суд», — заявила в ходе суда адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы потерпевшей стороны.

Геремеев, напомнила она, проходил службу вместе с Зауром Дадаевым, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства. Прокурор Мария Семененко ходатайство потерпевших поддержала. Просьбу о вызове Руслана и Артура Геремеевых в суд также поддержали несколько адвокатов подсудимых.

Как передает «Медиазона», в суд также доставят командира батальона «Север» Алибека Делимханова.

Темы: Убийство Бориса Немцова
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 15:14
все про Дадаева и Геремеева

а о причине убийства - ничего....
06.12.2016, 14:34
Юля с Бали

Спешу поправить:не убийство,а САНАЦИЯ.Это было поганое гнилье,черная плесень,вор и иуда :)
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