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С середины 2017 года МРОТ вырастет до 7,8 тысячи рублей

19:42 7.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий повышение с 1 июля будущего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тысячи рублей.

В документе отмечено, что повышение минимальной зарплаты затронет 930 тысяч работников, более двух третей из которых являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, передает РИА Новости.

На повышение МРОТ потребуются дополнительные 6,7 миллиарда рублей. При этом около 2,3 миллиарда будут выделены из госбюджета.

В прошлый раз размер минимальной зарплаты повышался с 1 июля текущего года. Он был поднят с 6204 до семи с половиной тысяч рублей.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 23:42
Прожиточный минимум 7,8 тысячи рублей. - обман народа

«Россия имеет ресурсов на всё российское населения,как ни одна страна в Мире не имеет таких ресурсов. Только вот за 20 лет из России мимо рта народа России успели вывезти этих ресурсов на 10- триллионов долларов.
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Это значит на каждого жителя России приходится по 70 000 долл.США и еще по 250 000 долл.за рудники и нефте и газо -промыслы. Что каждый и должен получить. Без обмана»

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07.12.2016, 23:34
ВВВ

С учётом повышения за последние два года в 2+ цен на продукты, 7,8 тыс. - это ничто!
07.12.2016, 22:39
Алекс Дорф

Вот так должно быть: 1 МРОТ = месячному доходу депутата госдумы.
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