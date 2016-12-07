С середины 2017 года МРОТ вырастет до 7,8 тысячи рублей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий повышение с 1 июля будущего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тысячи рублей.

В документе отмечено, что повышение минимальной зарплаты затронет 930 тысяч работников, более двух третей из которых являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, передает РИА Новости.

На повышение МРОТ потребуются дополнительные 6,7 миллиарда рублей. При этом около 2,3 миллиарда будут выделены из госбюджета.

В прошлый раз размер минимальной зарплаты повышался с 1 июля текущего года. Он был поднят с 6204 до семи с половиной тысяч рублей.

