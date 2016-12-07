ЦУП назвал причину аварии грузового корабля «Прогресс»

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» не вышел на орбиту из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», сообщил ТАСС Центр управления полетами.

«Транспортный грузовой корабль „Прогресс МС-04“ не вышел на орбиту ИСЗ из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя на 383 секунде полета», — говорится в сообщении ЦУП.

Ранее сбой в работе двигателя третьей ступени ракеты-носителя называли в качестве основной причины аварии источники в космической отрасли. По словам одного из источников, речь идет о некачественной сборке двигателя РД-0110.

Некачественная сборка двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У» была названа причиной аварии грузового корабля «Прогресс» в августе 2011 года.

Грузовой корабль «Прогресс», запущенный с Байконура, был потерян вечером 1 декабря. Корабль, который не удалось вывести на орбиту, должен был доставить на МКС топливо, воду, продукты питания, медикаменты и научное оборудование.

Всего за последние несколько лет были потеряны три грузовых корабля «Прогресс». Два из них — в августе 2011 года и декабре 2016 года — выводили на орбиту ракеты-носители «Союз-У». Еще один аварийный запуск — в мае 2015 года — проводился с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1а».