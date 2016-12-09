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«Ростелеком» отразил кибератаки на пять крупнейших банков РФ

12:16 9.12.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Компания «Ростелеком» сообщила об отражении DDoS-атаки на пять крупнейших банков страны, которые произошли 5 декабря. Ранее ФСБ предупреждала, что именно в этот день иностранные спецслужбы нанесут удар по финансовой системе России, передает РБК

«Анализ источников атак, проведенный специалистами, выявил, что часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей, которые принято относить к IoT устройствам. Отличительной особенностью атак являлось то, что они были организованы с помощью устройств, поддерживающих протокол управления CWMP (TR-069)», – сообщил директор центра кибербезопасности «Ростелекома» Муслим Меджлумов.

Он также рассказал, что на прошлой неделе подобной атаке на домашние устройства пользователей подверглись крупнейший немецкий оператор Deutsche Telecom и ирландский провайдер Eircom.

Темы: Россия, Компьютерная безопасность, Банки в России
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Комментарии читателей
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09.12.2016, 14:10
Ivan Königstein

Ростелеком хорошо поработал. Связисты-программисты молодцы! Но всё равно, "симку" Теле2, покупать не буду.)))
09.12.2016, 13:08
XeX

А был ли мальчик? Сначала одни предупредили о "готовящейся атаке", а хакеры пo плану взяли и "нанесли киберудар". Согласованность поражает. К тому же, если это "спецслужбы", то каких конкретно стран? Уж не дурят ли нас липовыми новостями?
09.12.2016, 12:57
думающий

Кажется ничего, а на деле - это и есть война. 24х7.
Другая война. Трупы появятся после оранжевой гидности.
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