«Ростелеком» отразил кибератаки на пять крупнейших банков РФ

Компания «Ростелеком» сообщила об отражении DDoS-атаки на пять крупнейших банков страны, которые произошли 5 декабря. Ранее ФСБ предупреждала, что именно в этот день иностранные спецслужбы нанесут удар по финансовой системе России, передает РБК.

«Анализ источников атак, проведенный специалистами, выявил, что часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей, которые принято относить к IoT устройствам. Отличительной особенностью атак являлось то, что они были организованы с помощью устройств, поддерживающих протокол управления CWMP (TR-069)», – сообщил директор центра кибербезопасности «Ростелекома» Муслим Меджлумов.

Он также рассказал, что на прошлой неделе подобной атаке на домашние устройства пользователей подверглись крупнейший немецкий оператор Deutsche Telecom и ирландский провайдер Eircom.