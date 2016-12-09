Глава МВД потребует уволить замначальника ГУСБ ведомства

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подаст ходатайство об увольнении заместителя начальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Антона Ромейко-Гурко. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она пояснила, что данное решение министр принял в связи с задержанием в Санкт-Петербурге офицера УСБ МВД Юрия Тимченко. Собеседница агентства сообщила, что Ромейко-Гурко, который курирует подразделения регионального управления собственной безопасности (РУСБ), дислоцирующиеся в округах, уже сам подал рапорт об отставке.

Кроме того, свой пост решил покинуть и заместитель начальника Управления ГУСБ МВД России Владимир Цветков, отметила Волк. Она также добавила, что произойдут структурные изменения ГУСБ с целью оптимизации деятельности. В частности, будет ликвидировано РУСБ.

Тимченко и двое его подельников были задержаны накануне. По данным следствия, офицер требовал от ООО «Деловые линии» 100 миллионов рублей, обещая содействие в прекращении уголовного дела по факту неуплаты налогов и снятии ареста со счетов.

