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Глава МВД потребует уволить замначальника ГУСБ ведомства

19:50 9.12.2016
Владимир Колокольцев. Фото с сайта мвд.рф
Владимир Колокольцев. Фото с сайта мвд.рф
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подаст ходатайство об увольнении заместителя начальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Антона Ромейко-Гурко. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она пояснила, что данное решение министр принял в связи с задержанием в Санкт-Петербурге офицера УСБ МВД Юрия Тимченко. Собеседница агентства сообщила, что Ромейко-Гурко, который курирует подразделения регионального управления собственной безопасности (РУСБ), дислоцирующиеся в округах, уже сам подал рапорт об отставке.

Кроме того, свой пост решил покинуть и заместитель начальника Управления ГУСБ МВД России Владимир Цветков, отметила Волк. Она также добавила, что произойдут структурные изменения ГУСБ с целью оптимизации деятельности. В частности, будет ликвидировано РУСБ.

Тимченко и двое его подельников были задержаны накануне. По данным следствия, офицер требовал от ООО «Деловые линии» 100 миллионов рублей, обещая содействие в прекращении уголовного дела по факту неуплаты налогов и снятии ареста со счетов.
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
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10.12.2016, 00:31
Гость: Какие замечательно честные глаза..

.. на фото...
10.12.2016, 00:28
Гость: Деловые линии

богатая контора)))
Пожалели несчастных 100 миллионов для уважаемого человека, элиты, соли земли русской?)))
Жмоты!
Таких жмотов надо искоренять)))
А ведь он наверное не только себе брал, а группе товарищей))) И наверх тоже должно было что-то пойти, по вертикали?
09.12.2016, 20:32
Гость: в

Собственная безопасность МВД, подчиняющаяся начальнику МВД, мало эффективна. Против воли начальника ни одна служба безопасности не попрет.
Должно быть разделение - собственной безопасностью в МВД должны править офицеры прокуратуры и подчиняться только прокурору, собственную безопасность прокуратуры должны обеспечивать офицеры МВД и подчиняться Министру ВД. Безопасностью в ФСБ должна заниматься прокуратура и МВД и подчиняться своим прокурору и Министру.
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