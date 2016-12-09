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Цены на молоко в следующем году могут вырасти на 6-8%

15:38 9.12.2016
Продукты © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Цены на молоко в следующем году могут вырасти на 6-8% Так считает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

Подробнее об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Если делать какие-то прогнозы на будущее, то я могу предположить, что уровень повышения цен в следующем году вряд ли превысит уровень продовольственной инфляции».

Эксперт отметил, что в последние два года цены на молочную продукцию росли стабильно.

«За прошлые годы производители значительно повышали цены на молочную продукцию, что привело к снижению спроса. В некоторые периоды рост цены достигал 15-20%, особенно по таким категориям, как сыр и масло», — добавил Белов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что цены на молоко вырастут на 10% из-за сокращения господдержки отрасли.
 

Темы: Россия, Сельское хозяйство в России
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