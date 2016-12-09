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В Петербурге офицер МВД попался на крупной взятке

18:28 9.12.2016
Фото с сайта spb.sledcom.ru
Фото с сайта spb.sledcom.ru
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В Санкт-Петербурге задержан начальник 17 отдела Главного управления собственной безопасности МВД Юрий Тимченко. Он подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте СКР по Санкт-Петербургу.

В отношении Тимченко и двух его подельников – Сергея Зиновенко и Константина Марченкова – возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Согласно данным следствия, Тимченко было известно о наличии в производстве петербургского СКР возбужденного по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии» в сумме свыше одного миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства компании не менее 1,5 миллиардов. С ноября по декабрь он неоднократно требовал от представителя ООО взятку в размере 100 миллионов рублей, обещая помощь в прекращении дела и снятии ареста.

По условиям Тимченко, первую половину сумму он должен был получить не позднее 8 декабря, а вторую – после снятия ареста со счетов ООО. Веером указанного дня посредники офицера получили от представителя компании сумку с муляжом первой части взятки и были задержаны. Заетм правоохранители задержали самого Тимченко и обнаружили в его кабинете 350 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу и предъявлении им обвинений.

В МВД РИА Новости рассказали, что произошедшее послужило поводом для проведения служебной проверки. Уполномоченные сотрудники ведомства уже выехали в Санкт-Петербург.

 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взятки и взяточники в России, Расследование преступлений в России, МВД России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.12.2016, 21:09
УСБ МВД

чем то не тем занято. Тогда кто исполняет их обязанности?
09.12.2016, 20:55
Викторс

Ну порадовали 17 го отдела ,
А сколько их вообще ???
Проверяющих дающих смотрящих и тд ???
09.12.2016, 20:28
Россиянин

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно..."
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