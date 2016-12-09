Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом

Постановление суда, возмутившее Путина, было вынесено в отношении бизнесмена Урываева

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин возмутился несуразицами в российском судопроизводстве. Главу государства удивило постановление суда, в котором говорилось, что человек совершил преступление путем обращения в прокуратуру. Речь идет о скандальной истории, произошедшей в Липецкой области, когда ссора бизнесмена с судьей закончилась обвинениями в педофилии. Цитата, которую зачитывал президент, есть в открытом письме, описывающем ситуацию.

Возмущение Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека вызвало постановление суда, в котором гражданин привлекался к ответственности за обращение в прокуратуру. «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно, — возмутился президент. — В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше — «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру».

Как выяснила «Газета.Ru», это постановление выносила мировая судья Геворкян в отношении липецкого бизнесмена Василия Урываева. Предприниматель поссорился со своими соседями: зампредседателя Липецкого областного суда по уголовным делам Александром Бесединым и гражданином Великобритании Шекилсом, который обучал детей Беседина английскому языку.

По данным «Новой газеты», конфликт возник из-за земельного участка. По мнению бизнесмена, Александр Беседин «отхватил» у него два метра от участка, на котором Урываев-старший построил дом для сына. При этом жена судьи даже писала заявление в полицию о том, что старший Урываев захватил часть ее земельного участка и «путем хватания за руки причинил ей физическую боль». В свою очередь Урываев жаловался на непристойное поведение судьи в квалификационную коллегию судей.

Кроме того, бизнесмен умудрился разругаться и с англичанином, жившим у Беседина: он обвинил его в краже стройматериалов и написал на него жалобу в прокуратуру. «Урываев В.М., — говорится в постановлении мировой судьи Геворкян, – совершил преступление путем написания заявления в прокуратуру Липецкой области», в котором просил прокуратуру «остановить английскую свинью».

По данным портала 161.ru, помимо всего прочего, Урываев обвинял Беседина в причастности к коррупции. «Когда стало известно, что заместитель прокурора Правобережного района Андрей Асташов лишился должности из-за причастности к игорному бизнесу, Урываев узнал, что Асташов — родной брат Беседина. Написал в Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента. С этого момента, по мнению Урываева-старшего, правоохранительная система Липецкой области начала войну с семейством Урываевых», — писал сайт 161.ru.

Но закончилась вся эта история, напоминающая анекдот, очень трагично. Сын Урываева был обвинен в 2010 году в педофилии. Следствие длилось два года, и в декабре 2012-го Липецким областным судом мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В общей сложности в суде доказали 12 эпизодов насильственных действий сексуального характера.

Потерпевшими по делу проходили 12 несовершеннолетних (11 девочек и один мальчик), при этом никто из потерпевших не опознал Урываева.

На свободе у Урываева-младшего осталось двое детей.

Семья Урываевых утверждала, что Романа подставили из-за конфликта с судьей, кроме того, он подвергался жесточайшим пыткам. «Обыски в квартире ничего не дали. Не обнаружили ни порнографических фотографий, ни видеофильмов, которые обычно «коллекционируют» педофилы. Не провели ни одной биоэкспертизы», — рассказывал Василий Урываев.

18 декабря 2013 года президиум Верховного суда РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, уже в Ростовский областной суд. В Москве решили, что судьи областного липецкого суда не должны были участвовать в рассмотрении дела Урываева, так как в свое время один из судей имел тяжбу с отцом Романа. В итоге Урываеву скостили срок на два года. После многочисленных жалоб и обращений, в том числе и в СПЧ, при рассмотрении повторной кассационной жалобы в Верховном суде РФ судья снизила срок Урываеву до 13 лет.

В 2015 году мать Урываева-младшего написала несколько писем, в том числе и в СПЧ, а также лично Владимиру Путину. Именно из этого письма и цитировал постановление глава государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Шестой год мы не можем докричаться до Власти. Куда мы с мужем только не обращались, никто не может остановить Липецких «Нелюдей» в погонах», — начиналось письмо, в котором описывалась суть дела (орфография сохранена).

«Я сейчас точно не могу сказать, о какой истории и деле идет речь, — заявил «Газете.Ru» председатель СПЧ Михаил Федотов. — Кто-то из членов совета передал Путину письмо, которое он и процитировал».

По словам члена СПЧ Павла Чикова, письмо Путину передал Леонид Никитинский, секретарь Союза журналистов России, однако «это не значит, что в судьбе Урываева сразу что-то изменится. Вначале все эти письма будут рассмотрены в администрации президента у Сергея Кириенко, после чего соответствующим службам будут даны поручения».