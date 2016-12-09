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Письмо, от которого волосы Путина встали дыбом

08:04 9.12.2016 , Геннадий Зубов
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото с сайта kremlin.ru
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Постановление суда, возмутившее Путина, было вынесено в отношении бизнесмена Урываева

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин возмутился несуразицами в российском судопроизводстве. Главу государства удивило постановление суда, в котором говорилось, что человек совершил преступление путем обращения в прокуратуру. Речь идет о скандальной истории, произошедшей в Липецкой области, когда ссора бизнесмена с судьей закончилась обвинениями в педофилии. Цитата, которую зачитывал президент, есть в открытом письме, описывающем ситуацию.

Возмущение Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека вызвало постановление суда, в котором гражданин привлекался к ответственности за обращение в прокуратуру. «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно, — возмутился президент. — В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше — «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру».

Как выяснила «Газета.Ru», это постановление выносила мировая судья Геворкян в отношении липецкого бизнесмена Василия Урываева. Предприниматель поссорился со своими соседями: зампредседателя Липецкого областного суда по уголовным делам Александром Бесединым и гражданином Великобритании Шекилсом, который обучал детей Беседина английскому языку.

По данным «Новой газеты», конфликт возник из-за земельного участка. По мнению бизнесмена, Александр Беседин «отхватил» у него два метра от участка, на котором Урываев-старший построил дом для сына. При этом жена судьи даже писала заявление в полицию о том, что старший Урываев захватил часть ее земельного участка и «путем хватания за руки причинил ей физическую боль». В свою очередь Урываев жаловался на непристойное поведение судьи в квалификационную коллегию судей.

Кроме того, бизнесмен умудрился разругаться и с англичанином, жившим у Беседина: он обвинил его в краже стройматериалов и написал на него жалобу в прокуратуру. «Урываев В.М., — говорится в постановлении мировой судьи Геворкян, – совершил преступление путем написания заявления в прокуратуру Липецкой области», в котором просил прокуратуру «остановить английскую свинью».

По данным портала 161.ru, помимо всего прочего, Урываев обвинял Беседина в причастности к коррупции. «Когда стало известно, что заместитель прокурора Правобережного района Андрей Асташов лишился должности из-за причастности к игорному бизнесу, Урываев узнал, что Асташов — родной брат Беседина. Написал в Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента. С этого момента, по мнению Урываева-старшего, правоохранительная система Липецкой области начала войну с семейством Урываевых», — писал сайт 161.ru.

Но закончилась вся эта история, напоминающая анекдот, очень трагично. Сын Урываева был обвинен в 2010 году в педофилии. Следствие длилось два года, и в декабре 2012-го Липецким областным судом мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В общей сложности в суде доказали 12 эпизодов насильственных действий сексуального характера.

Потерпевшими по делу проходили 12 несовершеннолетних (11 девочек и один мальчик), при этом никто из потерпевших не опознал Урываева.

На свободе у Урываева-младшего осталось двое детей.

Семья Урываевых утверждала, что Романа подставили из-за конфликта с судьей, кроме того, он подвергался жесточайшим пыткам. «Обыски в квартире ничего не дали. Не обнаружили ни порнографических фотографий, ни видеофильмов, которые обычно «коллекционируют» педофилы. Не провели ни одной биоэкспертизы», — рассказывал Василий Урываев.

18 декабря 2013 года президиум Верховного суда РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, уже в Ростовский областной суд. В Москве решили, что судьи областного липецкого суда не должны были участвовать в рассмотрении дела Урываева, так как в свое время один из судей имел тяжбу с отцом Романа. В итоге Урываеву скостили срок на два года. После многочисленных жалоб и обращений, в том числе и в СПЧ, при рассмотрении повторной кассационной жалобы в Верховном суде РФ судья снизила срок Урываеву до 13 лет.

В 2015 году мать Урываева-младшего написала несколько писем, в том числе и в СПЧ, а также лично Владимиру Путину. Именно из этого письма и цитировал постановление глава государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Шестой год мы не можем докричаться до Власти. Куда мы с мужем только не обращались, никто не может остановить Липецких «Нелюдей» в погонах», — начиналось письмо, в котором описывалась суть дела (орфография сохранена).

«Я сейчас точно не могу сказать, о какой истории и деле идет речь, — заявил «Газете.Ru» председатель СПЧ Михаил Федотов. — Кто-то из членов совета передал Путину письмо, которое он и процитировал».

По словам члена СПЧ Павла Чикова, письмо Путину передал Леонид Никитинский, секретарь Союза журналистов России, однако «это не значит, что в судьбе Урываева сразу что-то изменится. Вначале все эти письма будут рассмотрены в администрации президента у Сергея Кириенко, после чего соответствующим службам будут даны поручения».

Темы: Судебная система в России, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, Владимир Путин
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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09.12.2016, 08:39
SL

Если бы этот случай был единичным. Судей вообще половину надо пересажать, при чем 25 лет за нарушение присяги и дальше по совокупности, разумеется с полной конфискацией.
09.12.2016, 08:22
Александр Дмитриевич

Да ну?! Почта президента завалена жалобами на судебные решения, нарушающие все мыслимые и немыслимые нормы закона. Так в отношении меня было принято решение, выводы которого были обоснованы вообще не существующими в реальности фактами. При этом в тексте решения вообще отсутствуют доказательства данных фактов, что является грубейшим нарушением ст. 194 ГПК РФ. Факты были просто придуманы судьей. Ни апелляционная, ни кассационная инстанция мою жалобу по существу возражений не проверила, ответов не дала. Я послал жалобу на нарушение конституционного права на справедливое судебное разбирательство, и президентская администрация дала отписку, типа - "мы в судебные дела не вмешиваемся". Таким образом, судебная система сгнила, погрязла в коррупции, а реальная возможность на практике защитить свое право на справедливое судебное разбирательство отсутствует. Возникает логичный вопрос, - г-н президент как же с вашей клятвой защищать конституционные права граждан? ...
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