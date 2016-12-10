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Никита Михалков: «Ельцин Центр» разрушает национальное самосознание детей

16:11 10.12.2016
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский
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Президент российского Фонда культуры, знаменитый актер и режиссер Никита Михалков считает, что деятельность "Ельцин Центра" разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Такое мнение он высказал в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей", — цитирует Михалкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет о возможности скорректировать программу "Ельцин Центра", чтобы показать другую точку зрения на историю.

"Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна", — заключил Михалков.

Наина Ельцина глубоко возмущена негативными высказываниями режиссера о деятельности Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. 

"Я глубоко возмущена заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к "Ельцин Центру", ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин Центре!", - цитирует Наину Ельцину ТАСС.

Темы: Россия, Борис Ельцин
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Комментарии читателей
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10.12.2016, 18:25
Палыч

Учредителем центра выступает администрация президента РФ, её глава Антон Вайно возглавляет попечительский совет.
На строительство Ельцин Центра из бюджета было выделено 7 миллиардов рублей.
Всего на преобразование здания и оснащение Ельцин-центра потратили порядка 9,5 млрд рублей.
Только для завершения постройки здания центра в Екатеринбурге власти Свердловской области выделили кредит в 2 млрд рублей, который центр не смог отдать в срок
10.12.2016, 18:20
Сын уральского казака

Никакой Ельцин не сын кулака,он засланный,завербованный растлитель России.У Кулака работники ели за одним столом с хозяином тоже,что и семья хозяина.Пьяница и трутень-он пплохо ел,такого не брали в работники.Так что Ельцин ,пьяный Ельцин, развлекал Клинтона,барабаня барабанными палочками-не годится даже в работники к кулаку.А Россию унизил.Далее.Работник ,проработав у кулака лето,увозил по два воза к своей семье сельхозпродуктов,что ему хватало на семью на целый год.Еще.Мой дед умел из шерсти катать валенки.Тоже целую зиму его нарасхват брали в села,и он зарабатывал на семью.Еще и держал скот и сеял хлеб.А что сейчас при власти Ельцина сколько земли пустует.Нет ни кулака,ни работника.Что он такое сделал с Россией,что каждый русский в душе оскорблен.Да он отобрал у нас Родину,подменив ее на заокеанских хозяев.Все отдано в аренду или продано акциями иноземцу
10.12.2016, 18:19
читатель

Спасибо Никита Сергеевич!!!!Хотелось бы еще одному участнику событий,пока живому,открыть глаза на его персону...
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