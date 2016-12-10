Никита Михалков: «Ельцин Центр» разрушает национальное самосознание детей

Президент российского Фонда культуры, знаменитый актер и режиссер Никита Михалков считает, что деятельность "Ельцин Центра" разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Такое мнение он высказал в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей", — цитирует Михалкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет о возможности скорректировать программу "Ельцин Центра", чтобы показать другую точку зрения на историю.

"Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна", — заключил Михалков.

Наина Ельцина глубоко возмущена негативными высказываниями режиссера о деятельности Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге.

"Я глубоко возмущена заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к "Ельцин Центру", ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин Центре!", - цитирует Наину Ельцину ТАСС.