Кабак в храме?

«Инновации» и «монстрации» добираются и до монастырей

О скаандальной ситуации вокруг знаменитого Спасо-Андроникова монастыря в самом центре Москвы, где расположен Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублева, сообщил телеканал «Россия». И это стало последней каплей для общественности.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту уничтожения возле стен монастыря древнего некрополя.

Поводом для такого обращения стало заявление прихожан Спасо-Андроникова монастыря. Они пожаловались Поклонской на строительство стрелкового тира и центра китайской медицины на территории древнего кладбища. Часть исторических захоронений во время работ была уничтожена экскаваторами. Поклонская также обращает внимание генпрокурора на готовящуюся реконструкцию собора Архангела Михаила XVII в. на территории самого монастыря. Сейчас выдающийся памятник древнерусской архитектуры является объектом Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени прп. Андрея Рублева. В ближайшее время его предполагается «приспособить для современного использования».

Спасо-Андроников монастырь основан святителем Алексием Московским в 1357 г. У его стен митрополит Киприан встречал войско Дмитрия Донского после Куликовской битвы. На монастырском некрополе захоронены воины, павшие в Северной войне 1700-1721 гг., на Отечественной войне 1812 года, представители московской знати.

После революции исторический некрополь был варварски разорен. У монастыря отняли половину территории и решили развивать там городское хозяйство.

В этом месте под землей до сегодняшнего дня покоятся останки сотен людей. В их числе представители старинных дворянских родов. Здесь были похоронены и те, кто защищал нашу Родину на Куликовом поле и те, кто был расстрелян в Андрониковом концлагере, устроенном большевиками.

Профессор кафедры теории и истории государства и права РГСУ Сергей Карнаухов так говорит о некрополе: «Можно бесконечно перечислять эти имена… И вы останавливаетесь, замирая от того, какая огромная история была за этим человеком, какую огромную роль сыграл этот человек в истории нашей страны. И вот, вы замираете от того ужаса, который видите. Вы видите, что вот здесь, где этот человек лежит, валяются какие-то бутылки, здесь кто-то роет, собаки бегают с костями».

Безобразия творятся и в музее Рублева. Недавно его генеральным директором был назначен Михаил Миндлин, который до этого 22 года проработал директором ФГБУК «Государственный центр современного искусства».

Чем же он отличился на том посту, куда, как поговаривают, его пристроил в свое время его большой приятель, бывший министр культуры Михаил Швыдкой? А тем, что учредил ежегодный конкурс в области современного визуального искусства «Инновация», который буквально погряз в многочисленных скандалах. Среди лауреатов-инноваторов Миндлина – скандальная арт-группа «Война», намалевавшая на мосту в Петербурге огромный фаллос, человек-собака Олег Кулик, который раздевшись до гола, и нацепив ошейник, изображал из себя «арт-объект», и автор провокационных «Монстраций» Артем Лоскутов от московского представительства американского Фонда Форда.

Словом, послужной список говорит сам за себя. За все эти заслуги Миндлин был, разумеется, не раз отмечен «за бугром». Поляки вручили ему орден «За вклад в искусство», а французы – Орден за заслуги в области искусства и литературы. При этом он еще и активный общественник – член Общественного совета Российского еврейского конгресса. А в 2010-м организовал благотворительный аукцион современного искусства в пользу Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, осуждённых по делу о кощунственной выставке «Запретное искусство» в Сахаровском центре.

Однако, занимаясь «инновациями», директор сам себя не забывал. В 2014 году на доходы государственного служащего обратил внимание сайт «Компромат.ру». Оказалось, что по итогам деклараций руководителей учреждений культуры он оказался на втором месте с доходом в 58,3 млн руб. Причем еще в 2013 году сумма была гораздо меньше – 2,3 млн руб. То есть доходы труженика культурного фронта увеличились вдруг в 25 раз! Как пояснил Миндлин РБК, рост доходов связан не с заработной платой, а с продажей имущества, которое находилось у него в собственности более трех лет.

«Какое именно имущество продано и откуда оно у него появилось у человека, не являющегося бизнесменом, Мидлин не рассказал, – повествует сайт. – При этом, как и в предыдущем году, в его декларации значились два земельных участка, две квартиры и гараж-бокс, расположенные в России. Исчез лишь Mercedes-Benz G500».

А потому, наверное, не случайно, когда ФСБ арестовала заместителя министра культуры Григория Пирумова по так называемому «делу о реставрации», то после обысков были задержаны Михаил Миндлин и его зам по финансам Дмитрий Мачабели. Однако спустя несколько часов их отпустили…

И человек с такой скандальной репутацией был назначен на пост директора музея, где хранится национальное достояние России – русские иконы!

А потому не надо удивляться, что, как пишут в интернете, первым делом новый директор приказал выбросить весь фонд археологии Музея с бесценными рублевскими фресками, самоотверженно спасенными специалистами Сектора археологических исследований под научным руководством проф. О.Г. Ульянова. Потом стал травить и увольнять прежних сотрудников, заменяя их на «своих людей» из Центра современного искусства.

Затем затеял реконструкцию уникального храма Михаила Архангела – одного из старейших в Москве, где в подвалах томились святитель Серапион и знаменитый протопоп Аввакум. Там расположены также захоронения древних дворянских родов Лопухиных и Толстых. Однако «инноватор» Миндлин не считает объекты монастыря религиозными святынями. В церкви уже давно не проводятся богослужения, помещение используется для концертов, вечеров, лекций и выставок.

И вот готовится уже самый настоящий погром. В декабре будет проведен конкурс по разработке проекта «на ремонтные и реставрационные работы и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения». В частности, на входе в храм планируется оборудовать кассу для продажи билетов, киоск-магазин, а в подвальном помещении – как раз неподалеку от захоронений – гардероб и туалет. Конкурсная документация также предусматривает лифт в церкви Архангела Михаила XVII в. и даже строительство на территории монастыря двух ресторанов

В результате таких «инноваций» в центре Москвы, в единственном сохранившемся храме XVII в., который строила жена Петра I, будет размещаться кабак на гробах. «Это просто нонсенс!», – возмущаются историки и православные активисты. Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архиепископ Феогност написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой вмешаться.

Территория некрополя рядом со Спасо-Андрониковым монастырем находится в настоящее время в бессрочном владении Русской православной церкви. Поэтому православный люд надеется возродить в обители монашескую жизнь. По его мнению, Спасо-Андроников монастырь способен стать одной из главных православных обителей России.