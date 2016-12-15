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Россия запретила благодарить генсека ООН за защиту прав ЛГБТ

10:43 15.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российские представители в Совете Безопасности ООН потребовали изменить обращение к уходящему генеральному секретарю организации Пан Ги Муну, так как в тексте упоминалось ЛГБТ-сообщество. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов сообщает Reuters.

США и другие члены Совбеза предложили следующий текст заявления: «Благодаря вам, господин генеральный секретарь, женщины, молодые люди и ЛГБТ-сообщество наконец услышаны и получают помощь. Сегодня их голоса слышны сильнее в ООН и по всему миру».

В принятом после возражений России варианте текста ЛГБТ-сообщество не упоминается. Обращение указывает только, что работа Пан Ги Муна по защите прав человека позволила «самым уязвимым и пораженным в правах группам быть услышанными и получить помощь от ООН».

Представители России в ООН никак не комментировали согласование обращения.

Россия не впервые высказывает возражения в связи с официальными документами ООН, где упоминается ЛГБТ-сообщество.

В июне 2016 года Совбез ООН назвал терактом нападение на гей-клуб в американском Орландо, при котором были убиты 49 человек. Документ стал первым официальным заявлением, в котором признается насилие против ЛГБТ-сообщества. Сообщалось, что тогда Россия тоже заставила Совбез отредактировать текст заявления, но суть претензий Москвы не уточнялась.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может накладывать вето на любые резолюции коллегиального органа.

Темы: Россия, Международные отношения, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 18:08
Гость

"самым уязвимым и пораженным в правах группам" - эти извращенцы уязвимые что ли? Это мы все уязвимые, поскольку вынуждены терпеть это безобразие. Да я бы им даже паспорт не выдавала. Их вообще нужно лишить всех прав, поскольку только ЧЕЛОВЕК может быть наделен правами. Мы же не выдаем паспорт собаке или вообще мухе. Вот так и здесь. Человек - это особь либо мужского, либо женского пола. Если оно ни то, ни се, значит оно и не человек вовсе. Нет, я не предлагаю их сбрасывать со скалы, как в старину. Но, если они хотят быть полноценными членами человеческого общества, пусть лечатся. В конце-концов в крайнем случае можно сделать операцию по смене пола, раз уж так все запущено. Но не надо навязывать здоровым людям свое извращенное понимание устройства мира. Я, как нормальный человек, совершенно не обязана терпеть это безобразие. Если не хотят лечиться, пусть их переселяют в какую-нибудь резервацию, где они будут жить в полной изоляции от общества, чтобы остальных не совращали. И желательно отгородить их от всего остального мира железной проволокой под высоким напряжением. Вот, если бы вы такую речь произнесли в ООН - это был бы настоящий подвиг. А так - это обычные сопли, поэтому не надо себя так хвалить...
15.12.2016, 16:46
русский

+1
15.12.2016, 16:12
Традиционалист

когда нормальная пара мужчина-женщина не имеет детей, это беда. Если они не имеют детей сознательно - еще хуже. А в последнее время активно кто-то идею бездетности (не у нас, слава Богу) продвигает.
А вся эта ЛГБТшня еще хуже сознательных чайлд-фри. Или - им еще хуже. Им кто-то сказал "Потомства тебе не будет!"
Так что присоединюсь к кому-то из высказывавшихся тут. "Золотой миллиард" (или кто-то) старательно сокращает население земли. Но я вот против, чтобы меня, моих детей и родных "сокращали". Так что давайте плодиться и размножаться, как и было завещано.
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