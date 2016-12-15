Россия запретила благодарить генсека ООН за защиту прав ЛГБТ

Российские представители в Совете Безопасности ООН потребовали изменить обращение к уходящему генеральному секретарю организации Пан Ги Муну, так как в тексте упоминалось ЛГБТ-сообщество. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов сообщает Reuters.

США и другие члены Совбеза предложили следующий текст заявления: «Благодаря вам, господин генеральный секретарь, женщины, молодые люди и ЛГБТ-сообщество наконец услышаны и получают помощь. Сегодня их голоса слышны сильнее в ООН и по всему миру».

В принятом после возражений России варианте текста ЛГБТ-сообщество не упоминается. Обращение указывает только, что работа Пан Ги Муна по защите прав человека позволила «самым уязвимым и пораженным в правах группам быть услышанными и получить помощь от ООН».

Представители России в ООН никак не комментировали согласование обращения.

Россия не впервые высказывает возражения в связи с официальными документами ООН, где упоминается ЛГБТ-сообщество.

В июне 2016 года Совбез ООН назвал терактом нападение на гей-клуб в американском Орландо, при котором были убиты 49 человек. Документ стал первым официальным заявлением, в котором признается насилие против ЛГБТ-сообщества. Сообщалось, что тогда Россия тоже заставила Совбез отредактировать текст заявления, но суть претензий Москвы не уточнялась.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может накладывать вето на любые резолюции коллегиального органа.