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С начала 2017 года в России не смогут работать коллекторы

10:38 16.12.2016
Фото с сайта financepoint.ru
Фото с сайта financepoint.ru
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Работа коллекторов в России может быть приостановлена с 1 января 2017 года, пишет «Коммерсант».

Согласно президентскому указу, подписанному 15 декабря, с начала следующего года осуществлять деятельность на территории России смогут лишь коллекторы, включенные в специальный реестр, который будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Однако, отмечает издание, ФССП для того, чтобы приступить к надзору за коллекторами и формированию реестра, данного указа недостаточно, необходимо еще постановление правительства о наделении службы соответствующими полномочиями.

Проект такого постановления, по словам замминистра экономики Николая Подгузова, уже подготовлен и может быть оперативно подписан правительством.

Однако участники рынка указывают, что даже если постановление будет подписано в ближайшие дни и коллекторы сразу же подадут в ФССП заявки на включение в реестр, рассмотрение которых занимает 20 дней, то как минимум в течение января рынок взыскания будет остановлен.

Коллекторы, продолжившие работу без включения в реестр, формально станут нарушителями закона и могут быть привлечены к ответственности.

Пакет законопроектов, регулирующих деятельность коллекторов, был принят Госдумой в июне 2016 года. Поправки в законы, в числе прочего, наделили Минюст полномочиями контролировать деятельность коллекторов, а ФССП — вести реестр организаций, обладающих правом осуществлять взыскания.

Этим же пакетом законопроектов была регламентирована работа коллекторов при взыскании долгов, в том числе прописан запрет на применение физической силы и угрозы в адрес должников.

Работа над законопроектами о коллекторах велась на фоне многочисленных сообщений о причинении коллекторами вреда должникам при попытке взыскать задолженность.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 17:29
Если Вы должник

то Вы предпочтёте бандитов? Их поставили в законные рамки, все они на учёте у государства, и если к Вам применили незаконные действия, то Вы сейчас можете на них жаловаться, только и всего.
16.12.2016, 17:20
Турок

Если так и будет-то это достижение. А то бы их начали ликвидировать рядовые граждани.
16.12.2016, 16:59
gvoizd

вы правы.
в гражданском праве нет никаких коллекторов.
по сути, это Внесудебный механизм, который насколько я знаю не прописан законом рф.
чистой воды коррупция госдумы, которая приняла правила продвинутые банковским лобби.
разумеется, это не делает должников святыми, но происходящее просто незаконно.
есть установленый порядок разрешения споров - через суд.
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