С начала 2017 года в России не смогут работать коллекторы

Работа коллекторов в России может быть приостановлена с 1 января 2017 года, пишет «Коммерсант».

Согласно президентскому указу, подписанному 15 декабря, с начала следующего года осуществлять деятельность на территории России смогут лишь коллекторы, включенные в специальный реестр, который будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Однако, отмечает издание, ФССП для того, чтобы приступить к надзору за коллекторами и формированию реестра, данного указа недостаточно, необходимо еще постановление правительства о наделении службы соответствующими полномочиями.

Проект такого постановления, по словам замминистра экономики Николая Подгузова, уже подготовлен и может быть оперативно подписан правительством.

Однако участники рынка указывают, что даже если постановление будет подписано в ближайшие дни и коллекторы сразу же подадут в ФССП заявки на включение в реестр, рассмотрение которых занимает 20 дней, то как минимум в течение января рынок взыскания будет остановлен.

Коллекторы, продолжившие работу без включения в реестр, формально станут нарушителями закона и могут быть привлечены к ответственности.

Пакет законопроектов, регулирующих деятельность коллекторов, был принят Госдумой в июне 2016 года. Поправки в законы, в числе прочего, наделили Минюст полномочиями контролировать деятельность коллекторов, а ФССП — вести реестр организаций, обладающих правом осуществлять взыскания.

Этим же пакетом законопроектов была регламентирована работа коллекторов при взыскании долгов, в том числе прописан запрет на применение физической силы и угрозы в адрес должников.

Работа над законопроектами о коллекторах велась на фоне многочисленных сообщений о причинении коллекторами вреда должникам при попытке взыскать задолженность.