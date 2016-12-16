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Подозреваемых в подготовке терактов в Москве отправили под арест

19:04 16.12.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу четверым подозреваемым в подготовке терактов в столице.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Аброра Хайдарова, Тамерлана Цечоева, Хисматтулу Наимова и Виктора Федоровича до 14 февраля 2017 года, передает «Интерфакс».

Хайдаров себя виновным не признал. В суде он заявил, что не понимает причину его задержания, к ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) относится отрицательно и не имеет к ней никакого отношения.

Федорович, напротив, признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. В частности, он рассказал, что приобрел автомат для человека по имени Мухаммед, с которым познакомился через соцсети.

Все четверо были задержаны накануне. По местам их проживания силовики обнаружили большое количество взрывчатки, готовые к применению самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. По версии следствия, задержанные прошли подготовку в лагерях ИГ. В Москве они действовали под руководством эмиссара террористической группировки, находящегося в Турции.
 

Темы: Россия, Москва, Расследование преступлений в России, Борьба с терроризмом в России
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