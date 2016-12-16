Рональд Рейган – отец советской перестройки?

Какие факторы привели к распаду СССР

30 декабря 1922 года - дата, когда юридически было закреплено образование Советского Союза. 3 декабря 1990 года последний глава советской страны Михаил Горбачев выдвинул идею реорганизации СССР в Союз Суверенных Государств. 8 декабря 1991 года подписано соглашение о создании СНГ, а 26 декабря 1991 года Совет Республик принял декларацию, прекратившую существование СССР. В этом смысле декабрь – это особый месяц в истории нашей страны.

Соответственно, портал KM.RU считает необходимым в течение декабря опубликовать ряд материалов по теме распада Советского Союза.

Сегодня слово предоставляется доктору политических наук Елене Пономаревой

Среди внешних факторов разрушения Советского Союза особое место занимает гонка вооружений. И хотя, в действительности, советская система справлялась с гонкой вооружений, психологический эффект от воздействия этого фактора был значительный.

Цифры советских военных расходов, которые приводят эксперты ЦРУ, не подтверждают гипотезу о том, что СССР не выдержал этой гонки. Например, в начале 50-х годов СССР тратил на военные цели 15 % ВНП, в 1960 г. – 10 %, в 1975 г. всего 6 %. Но даже если исходить из вдвое большей оценки (которая теперь признана в США «абсурдно завышенной»), то выходит, что на закупки вооружений до перестройки расходовалось в пределах 5-10 % от уровня конечного потребления населения СССР, что, безусловно, не могло быть причиной краха системы.

В чем Москва серьезно отставала от Америки, так это в области электроники и компьютеров, также значительно опаздывала в других наиважнейших технологиях третьей волны научно-технической революции – электрооптических приборах, использовании сигналов для уменьшения возможности засекать летающие объекты радарами и термолокаторами, а также в системах дальней связи.

В СССР постоянно работали над собственной системой стратегической обороны, тратя на это миллиарды рублей и привлекая тысячи ученых, однако все время сталкивались с серьезными проблемами. Одной из которых была неповоротливость самой системы, другой – зависимость от западных технологий.

Например, если в 1975 г. в общем списке промышленных товаров, которые продавали СССР США, 32,7 % составляли изделия высокой технологии, приблизительно на 219 млн долл., то в 1983 г. продажа продуктов современной технологии упала до 5,4% на сумму 39 млн долларов. Здесь следует отметить, что вопрос утраты конкурентоспособности СССР в сфере научно-технических разработок и конечной зависимости страны от западных технологий требует отдельного серьезного исследования. Очевидно, что проблемы НТР были связаны не с финансовыми или интеллектуальными ресурсами, и даже не с издержками самой советской системы. Главное – было предательство национальных интересов.

Пока же СССР «гнался» в гонке вооружения, американцы активно переоснащали свою армию. Это касалось оружия нового поколения, технически сложного и дорогостоящего. В середине 1980-х годов военные расходы США впервые с конца 1960-х превысили расходы Советского Союза. В первые шесть лет президентства Рейгана Пентагон закупил почти 3 000 боевых самолетов, 3 700 стратегических ракет и около 10 000 кораблей, или в два раза больше, чем в 1970-е годы. И что самое важное, они были сложнее, совершеннее, чем когда-либо ранее. Модернизация затронула и всю систему НАТО. Это не могло не сказаться на планах военного и высшего руководства нашей страны.

Предполагалось, что военные расходы СССР в период с 1981 по 1985 годы должны будут возрасти на 45 %, чего все равно было не достаточно для достижения паритета с США в новой гонке вооружений. СОИ, как выяснилось впоследствии, оказалась блефом, но в середине 1980-х советское руководство очень испугалось этого проекта. Напомню, что новую стратегическую военную доктрину США Рейган объявил 23 марта 1983 г. в телевизионном обращении к нации. Он заявил, что ядерное оружие не следует с этого момента рассматривать в качестве предельного и окончательного оружия, против которого не существует защиты.

Авторы стратегической оборонной инициативы (СОИ) исходили из того, что СССР имеет очень здравую и продуманную военную стратегию термоядерного удара. При определенных условиях, считали авторы СОИ, Советы могут начать полномасштабную ядерную войну, первыми нанеся удар по США и их союзникам. В том случае, если продумывать стратегическую защиту от подобных ядерных ударов, то средства защиты должны быть способны разрушить от 3 000 до 5 000 советских ракет и комплектов боеголовок. Система СОИ должна быть способна, осуществляя упреждающее разрушающее воздействие, охватить от 3 000 до 5 000 целей для защиты от ракет на стадии запуска ракет и обеспечения их перемещения, а затем также быть способной засечь и уничтожить от 30 000 до 50 000 объектов, представляющих собой боеголовки, обнаруженные на промежуточном этапе их задействования.

С точки зрения авторов этой концепции, оружие, основанное на использовании кинетической энергии, неспособно справляться с уничтожением боеголовок на этапе их промежуточного задействования – отделения от ракеты-носителя. Основное назначение оружия, которое построено на использовании кинетической энергии, состоит в том, чтобы осуществлять перехват ракет на стадии их полета. Для этого средства перехвата должны будут запускаться с низкоорбитальных платформ. И поэтому подобного типа средства обороны могут быть легко разрушены существующими советскими технологиями.

В противоположность данному подходу эффективная противоракетная оборона предполагает, что флотилии ракет и боеголовок должны разрушаться на основе насыщения «окон», через которые могут проходить траектории этих летательных аппаратов на основе вспышек генераторов использующих рентгеновское излучение, а также усиленных средств излучения, создающих адекватную для подобного эффекта плотность нейтронных потоков. Для разрушения ракет и боеголовок, которые не были уничтожены в «окнах», необходимы лазеры и так называемое оружие, связанное с излучением частиц. Огневая мощность и мобильность подобного оборонного оружия в четыре-пять раз превышает огневую мощность оружия, основанного на принципах кинетической энергии.

Итак, полная система обороны должна включать в себя несколько частей. Первая линия обороны – так называемая система зонной защиты должна была включать несколько слоёв боевых лазерных станций в космосе, либо находящихся постоянно на околоземной орбите, либо запускаемых в случае опасности. На основе этих лазерных излучений предполагалось разрушать вражеские ракеты, как только они протыкают атмосферу над местом их взлета, поскольку именно в этой точке ракеты наиболее уязвимы. Необходимо было иметь три пояса защиты, каждый из которых должен был уничтожать 90 % уцелевших ракет, ориентируясь на максимально возможное количество запускаемых ракет.

Технологией, которую предполагалось использовать для этой части системы, являлись лазеры, использующие рентгеновское излучение. Накачка или снабжение энергией этих лазеров должно было осуществляться на основе ядерных взрывов. Предполагалось, что эти лазеры будут выбрасывать такой интенсивный разряд энергии по целям, находящимся на расстоянии в тысячи миль, что металлическая оболочка ракет в точке соприкосновения будет взрываться в плазму.

Вторая линия обороны – система точечной защиты – была предназначена для разрушения тех ракет, которые прошли невредимыми через систему зонной защиты. Одно из предложений для создания этой линии обороны состояла в необходимости использовать обычные лазеры высокой мощности, расположенные на земле, нацеливаемые и фокусируемые при помощи зеркала, расположенного на околоземной орбите и находящегося в данный момент над местом расположения лазера.

Наконец, те немногочисленные ракеты, которые прошли нетронутыми через систему зонных защит и оказались вне диапазона действия лазеров системы точечной защиты, должны были бы разрушаться системой окончательной защиты большего диапазона действия. Основу этой системы должны были составить излучение ускоренных частиц или волночастиц.

В основе реализации СОИ лежали, по мысли ее авторов, важнейшие достижения и открытия релятивистской физики. Благодаря этим открытиям, оказалось возможным создавать и направлять когерентные потоки светообразной энергии, движущейся на скоростях либо приближающихся, либо совпадающих со скоростью света. В отличие от обычного света, «волны» подобных лучей движутся параллельно друг другу, имеют приблизительно одну и ту же длину волны или «цвет». Когерентные излучения лазеров и подобных устройств могут перемещаться на значительные расстояния, не рассеиваясь, могут прекрасно фокусироваться, они могут фокусироваться на молекулы и атомы. Мгновенно перемещаясь на расстояния в тысячи миль к цели, данные излучения содержат достаточно энергии, чтобы испарить любой известный материал и быстро проделать дырку в цели.

Реализация этих замыслов требовала невиданного интеллектуального и технологического напряжения. Конечно, это инициатива и ее постоянное муссирование в СМИ не могло не вызывать, мягко говоря, озабоченности у советского руководства. Поэтому активизировались научные разработки, выделялись серьезные денежные средства на создание новых научно-технических программ. К 1986 г. предполагалось основать 16 межведомственных комплексов, занимающихся такими проблемами, как лазерная технология или генная инженерия. Была создана новая бюрократия для обслуживания этой «перемены направлений».

Появился Главкосмос, как неуклюжее повторение Главного управления по делам развития и использования технологии космоса при Национальном центре исследований и экономики США. Осенью 1984 г. советская Академия наук начала исследования по созданию прогрессивной компьютерной технологии стоимостью 100 млн долл., с помощью которой удалось бы перешагнуть целое технологическое поколение и оказаться в авангарде международных исследований в этой области.

Активизировались разработки вооружения, основанного на использовании лазеров в управлении приборами, проводимых около города Горького под руководством Н.И. Павловского; опыты с лазерными излучателями, проводимых в Красноярске, Семипалатинске и в Красной Речке; работы над термоядерными реакторами и т. п.

Появилась даже версия о том, что перестройка была задумкой военных как реакция на американское перевооружение, а И. Заславский, один из бывших советских парламентариев, назвал Рейгана отцом советской перестройки, видимо, до конца не понимая, насколько оказался прав в конспирологическом смысле. Конечно, саму перестройку нельзя рассматривать только как результат агрессивной политики администрации Белого дома. Все было гораздо сложнее и проще одновременно. Однако без массированной психологической обработки населения страны добиться разрушения СССР было бы невозможно.