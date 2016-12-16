Путин пообещал пустить японцев к могилам родственников на Южных Курилах

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пообещал обеспечить доступ японцев к могилам родственников на Южных Курилах, сообщает "Интерфакс".

Путин отметил, что он и Абэ дали поручения министерствам иностранных дел России и Японии проработать возможность упрощения порядка посещения могил. Президент России отметил, что Абэ передал ему письма японцев, которые жаловались на невозможность посетить могилы родственников.

Также лидеры России и Японии заявили, что договорились о совместном хозяйственном использовании спорных территорий на Южных Курилах. По словам Путина и Абэ, это можно считать одним из шагов к заключению мирного договора. Условия совместного хозяйственного использования будут определены позднее.

Абэ отметил, что Курилы должны стать территорией, где совместно живут и россияне, и японцы. Он также отметил, что переговоры о мирном договоре с Путиным продолжались пять часов.

«Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы максимально обеспечить им свободный доступ даже в те районы, которые до сих пор были для них закрыты», — продолжил глава российского государства.

О том, что Россия и Япония готовы начать обсуждение совместного хозяйственного использования спорных островов Курильской гряды, стало известно 15 декабря во время визита Владимира Путина в Японию.

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов на Южных Курилах. Территориальный спор остается главным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией, который так и не был заключен после окончания Второй мировой войны.