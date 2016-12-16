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Жириновский предложил провести референдум о смене флага, гимна и календаря

07:45 16.12.2016
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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России необходимо вернуть символику царских времён – это уже готовая идеология для нашей страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В эфире Радио «Комсомольская правда» он объяснил свою точку зрения и сказал, что нужно провести референдум.

«Черно-желто-белый флаг — флаг расцвета страны. Пусть он всегда у нас будет. А сколько гимнов мы поменяли? Гимн –он застревает в сердце на все времена. Прадед гимн знал, дедушка и я. Вернем старый гимн «Боже, царя храни», там же вся идеология. Кремль - у него красный кирпич, но первозданный был из белого кирпича. Звезды на кремлевских башнях — это же масонский знаки. Что дело орлы. Вся старая символика олицетворяет историю страны, это связь с ней», — говорит Жириновский.

Лидер ЛДПР дополнил свою речь выводом — необходимо собрать мнения россиян и проголосовать.

«Лучше окончательно вернуться к старому — это наша страна, это наша связь. Если мы восстанавливаем старый праздник (21 сентября), старый календарь, мы восстанавливаем страну. Конечно, нужно проводить референдум. Если большинство пунктов, по которым мы предлагаем вернуться назад наберет больше половины голосов, мы это должны сделать», — пояснил Владимир Вольфович.

Также он предложил отмечать Рождество по старому стилю 25-го декабря. По его словам, возвращение к Юлианскому календарю позволит лучше читать учебники истории.

Темы: Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 10:27
Гость: иван з.

Дед, ты заблудился в современном календаре, куда уж там в какие-то дебри лезть.
16.12.2016, 10:25
Гость: вернуть советскую карательную психиатрию

и я того же мнения.))
16.12.2016, 10:24
Гость: Бтр

Все время забываю, как правильно ЛГБТ или ЛДПР (прости Вольфович).
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