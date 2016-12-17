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Генпрокуратура проверит слова Бильжо о «шизофреничке» Космодемьянской

09:57 17.12.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Запрос в Генпрокуратуру на карикатуриста Андрея Бильжо направит движение «Бессмертный полк России».

«Карикатурист Бильжо позволил себе сравнить эшафот с подиумом, а Зою назвал шизофреничкой», — пояснил причину возмущения сопредседатель движения, депутат Госдумы Николай Земцов.

На заседании в Думе Николай Земцов заявил, что движению очень хотелось бы, чтобы определение Генпрокуратуры было бы недвусмысленным, сообщает «Русская весна». Для нашего поколения, подчеркнул Земцов, особым светом светится подвиг Зои Космодемьянской. Казалось, что область этих, для многих святых, людей является неприкосновенной, продолжил депутат.

Он напомнил, что Космодемьянская претерпела чудовищные мучения в такие же зимние дни, как стоят сейчас, и стала первой женщиной-героем Советского Союза. Образ Зои Космодемьянской стал одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне.

Темы: Россия, История Великой Отечественной войны, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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17.12.2016, 19:04
Русский Националист.

Про ярлыки запел! А кто первый про остатки разума пел? Как либерал, так монополист на истину. Перестань врать. Никто не говорит о единомыслии, разговор идет о конкретной группе людей работающей, за конкретные деньги США на уничтожение России. Которые своим оружием избрали наглую ложь. Ты действительно считаешь ложь Бильджо мнением?
17.12.2016, 19:00
Татьяна Алексеевна

Понятно.Вы АДВОКАТ Дьявола.
17.12.2016, 18:54
Carlos

Отличная идея!!!
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