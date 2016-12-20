Смертельное отравление «Боярышником» предположительно является терактом. В эфире «День тв» такую версию изложил кандидат медицинских наук Андрей Кладиев. По его мнению, гибель людей скорее всего вызвал не метил, а иные компоненты, которые еще предстоит исследовать.

«Практически стопроцентный летальный исход очень сильно настораживает», - отмечает Кладиев. Ошибка при технологии производства «Боярышника» маловероятна: хотя метиловый и этиловый спирты внешне неотличимы, но соответствующие емкости принято маркировать, утверждает эксперт.

Напомним, что массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные дни. Как сообщают СМИ, число погибших достигло на сегодняшний момент 58 человек.

Полную версию интервью кандидата медицинских наук Андрея Кладиев смотрите здесь:



