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Отравление "Боярышником" в Иркутске: не исключен теракт

21:52 20.12.2016
Андрей Кладиев, кандидат медицинских наук. Стоп-кадр видео с YouTube
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Смертельное отравление «Боярышником» предположительно является терактом. В эфире «День тв» такую версию изложил кандидат медицинских наук Андрей Кладиев. По его мнению, гибель людей скорее всего вызвал не метил, а иные компоненты, которые еще предстоит исследовать.

«Практически стопроцентный летальный исход очень сильно настораживает», - отмечает Кладиев. Ошибка при технологии производства «Боярышника» маловероятна: хотя метиловый и этиловый спирты внешне неотличимы, но соответствующие емкости принято маркировать, утверждает эксперт.

Напомним, что массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные дни. Как сообщают СМИ, число погибших достигло на сегодняшний момент 58 человек.

Полную версию интервью кандидата медицинских наук Андрея Кладиев смотрите здесь:


 

Темы: Россия, Борьба с распространением контрафакта в России, Происшествия
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