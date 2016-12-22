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МИД РФ потребовал от Киева объяснить шутки по поводу трагедии в Иркутске

19:52 22.12.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Министерство иностранных дел России обратилось к Киеву за объяснениями по поводу «веселых картинок», посвященных массовому отравлению в Иркутске.

Речь, в частности, идет о публикациях посла Украины в Финляндии Андрея Олиферова в Twitter. «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Вопрос адресован президенту Украины Петру Порошенко, МИД страны, главе правительства Владимиру Гройсману, министерству культуры, а также украинскому посольству в Финляндии.

К сообщению добавлены скриншоты возмутивших МИД РФ записей дипломата. Позднее посол удалил их, написав, что его публикации были направлены не против людей, а против, которая не моет их сберечь.

Согласно последним данным, число умерших в результате отравления спиртосодержащим парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске превысило 70 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны 13 человек. В регионе объявлен режим ЧС.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 23:57
Гость

А может этот Андрей Олиферов работает на Россию? Вы же знаете, что его заставило печатать эти картинки. Может ФСБ его повязало за что-то, а теперь шантажом заставляет совершать глупые поступки для дискредитации Украины.
22.12.2016, 23:48
Для ???

Вот именно, что левым алкоголем. Но не стекломоем. Вот в этом разница между нормальными людьми и опустившимися алкашами.
22.12.2016, 22:06
для ????

По части дикости именно так называемые русские "впереди пхланеты всей "
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