МИД РФ потребовал от Киева объяснить шутки по поводу трагедии в Иркутске

Министерство иностранных дел России обратилось к Киеву за объяснениями по поводу «веселых картинок», посвященных массовому отравлению в Иркутске.

Речь, в частности, идет о публикациях посла Украины в Финляндии Андрея Олиферова в Twitter. «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Вопрос адресован президенту Украины Петру Порошенко, МИД страны, главе правительства Владимиру Гройсману, министерству культуры, а также украинскому посольству в Финляндии.

К сообщению добавлены скриншоты возмутивших МИД РФ записей дипломата. Позднее посол удалил их, написав, что его публикации были направлены не против людей, а против, которая не моет их сберечь.

Согласно последним данным, число умерших в результате отравления спиртосодержащим парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске превысило 70 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны 13 человек. В регионе объявлен режим ЧС.

