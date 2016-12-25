Доктор Лиза: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми»

Авиакатастрофа борта Минобороны России над Черным морем стала страшным потрясением для страны

Утро принесло трагическую, но все-таки привычную для современного мира и регулярно появляющуюся в новостных лентах информацию об очередной авиакатастрофе: у берегов Сочи потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого было 92 человека.

Вот только за этими сухими словами скрывалось содержание, которое потрясло, казалось бы, привыкшее к любым катаклизмам и потерям российское общество.

Самолет Министерства обороны. Летел в Сирию. На борту было три журналистских группы («Первый канал», «Звезда» и НТВ) и с десяток военных и гражданских чинов, в основном с большими звездами на погонах. А еще на борту было 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе хор легендарного коллектива почти в полном составе. И Елизавета Глинка, которую гораздо лучше знают как Доктора Лизу – объяснять про нее в России никому не надо, поскольку ее дела известны всей стране.

Елизавета Глинка. Фото с сайта informvest.net

Спасение детей Донбасса стало самым известным направлением работы фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Глинка. Но, возможно, на высшем суде ее главной заслугой будет названа помощь самым отверженным и никому не нужным – бездомным, работа с которыми долгое время и была главным направлением деятельности ее фонда. Михаил Федотов, глава Совета по правам человека, сказал, что Доктор Лиза «была чудом, небесным посланием о добродетели». Именно им она и была.

Журналисты летели снимать репортажи. Военные – по своим военным делам. Артисты должны были выступить с концертом в освобожденном Алеппо. А Глинка везла гуманитарный груз – медикаменты для университетского госпиталя в Латакии.

Люди делали свою работу и исполняли свой долг. В Сирию они тоже летели, чтобы исполнить свой долг. У кого-то это была присяга, у кого-то – неискоренимая потребность помогать людям.

И вот их всех больше нет.

Потеря настолько страшная, что невольно закрадываются мысли о неслучайности произошедшего. СМИ и социальные сети, как обычно, полны предположений, версий и спекуляций.

Следствие работает.

А страна молча скорбит.

Правда, оказались, разумеется, и те, для кого это стало поводом позлорадствовать – над смертью десятков артистов и великой альтруистки. Их глумление над погибшими российскими военными и журналистами уже давно никого не удивляет. Ирония судьбы, что в значительной мере это оказались те же люди, что отвергли истинного и искреннего либерала Елизавету Глинку за то, что ее миссия привела ее в неодобряемые соответствующим сообществом сферы – в Донбасс и Сирию.

Но это уже неважно.

Сегодня действительно стоит помолчать и дать слово тем, кто ушел.

Совсем недавно, 8 декабря, Елизавета Глинка получила из рук Владимира Путина государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2016 год. Тогда она рассказала о своих планах 9 декабря вновь отправиться в Донецк, а затем – в Сирию. А еще добавила: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война – это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Она действительно знала, о чем говорила.

А значит, ничего не закончилось. Место погибших займут новые люди. Журналисты будут снимать репортажи из Сирии, Донбасса и любых других мест, где потребуется их работа. Армия будет защищать нас – как и всегда. Ансамбль Александрова справится с трагедией и продолжит свою историю. Как фонд Доктора Лизы и множество других российских благотворительных организаций.

Все будет. Мы, как и всегда, справимся со всеми потерями и испытаниями.

Просто сейчас очень больно.

Светлая память погибшим. Пусть земля им будет пухом.