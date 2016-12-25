Спасатели нашли тела 11 жертв катастрофы самолета Минобороны РФ

На борт спасательного судна подняты тела 11 погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом «Интерфаксу» рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Поисковая операция продолжается, в ней принимают участие свыше ста водолазов. В помощь им будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты «Тайгер» и «Фалькон», которые перебросят с Северного флота.

По сведениям РИА Новости, определено предположительное место падения Ту-154. Данный участок дна обследуется кораблями, которые оборудованы гидролокаторами бокового обзора. Кроме того, в район катастрофы направлены два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества. Благодаря наличию мощного осветительного оборудования и манипуляторов, они позволяют вести поисковые работы ночью.

Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим, потерпел катастрофу рано утром 25 декабря в районе Сочи после дозаправки в местном аэропорту. Самолет рухнул в Черное море примерно в полутора километрах от берега. По факту крушения СКР возбудил уголовное дело, которое взято под личный контроль главы ведомства Александра Батрыкина. Рассматриваются различные версии произошедщего, в том числе и теракт, но она не является приоритетной.

На борту самолета находились 92 человека – 8 членов экипажа и 84 пассажира. В числе последних военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители российских СМИ.

