СКР допросил новых очевидцев авиакатастрофы над Черным морем

Следственный комитет России установил новых очевидцев крушения самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом ТАСС рассказала представитель ведомства Светлан Петренко.

По ее словам, в числе свидетелей есть человек, который снял взлет, полет и падение самолета. Все свидетели уже опрошены, а видеозапись изъята. Кроме того, в распоряжении следователей оказались записи посадки Ту-154 в сочинском аэропорту, руление к месту стоянки и прохождение пограничного контроля пассажирами.

В районе крушения самолета найдены два оставшихся бортовых самописца лайнера. В настоящее время проводится их подъем на поверхность, передает «Интерфакс». Ранее поднятый черный ящик уже передан специалистам для расшифровки.

Ту-154 разбился в минувшие выходные, упав в Черное море в миле от берега. На его борту находились 92 человека, в числе которых артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты российских СМИ и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию. Следствие проверяет несколько версий случившегося. По мнению специалистов, к трагедии могло привести в совокупности попадание посторонних предметов в двигатели, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

