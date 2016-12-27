]]> ]]>
Главная В России Новости

СКР допросил новых очевидцев авиакатастрофы над Черным морем

19:05 27.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Следственный комитет России установил новых очевидцев крушения самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом ТАСС рассказала представитель ведомства Светлан Петренко.

По ее словам, в числе свидетелей есть человек, который снял взлет, полет и падение самолета. Все свидетели уже опрошены, а видеозапись изъята. Кроме того, в распоряжении следователей оказались записи посадки Ту-154 в сочинском аэропорту, руление к месту стоянки и прохождение пограничного контроля пассажирами.

В районе крушения самолета найдены два оставшихся бортовых самописца лайнера. В настоящее время проводится их подъем на поверхность, передает «Интерфакс». Ранее поднятый черный ящик уже передан специалистам для расшифровки.

Ту-154 разбился в минувшие выходные, упав в Черное море в миле от берега. На его борту находились 92 человека, в числе которых артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты российских СМИ и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию. Следствие проверяет несколько версий случившегося. По мнению специалистов, к трагедии могло привести в совокупности попадание посторонних предметов в двигатели, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Расследования в России, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.12.2016, 23:06
снял взлёт, полёт и падение самолёта

Как в кино, контролировал выполнение операции по уничтожение самолёта.
27.12.2016, 22:25
ку

Ну почему всегда норовят сделать крайними погибших пилотов???
27.12.2016, 22:01
А.С.

Какое паршивое слово "изъята"..(он, что преступник, что ли !!??).попросить с благодарностью надо. И писать надо вот так: "Специалисты очень признательны местному жителю, который случайно снял взлёт, полёт и падение самолёта". Если бы он специально это снимал, то спецорганы ни за что бы это не узнали.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.