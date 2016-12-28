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Второй «черный ящик» с разбившегося Ту-154 поднят на поверхность

13:42 28.12.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Водолазы подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

МЧС опубликовало видео работы водолазов на месте крушения самолета.

Всего на борту Ту-154 было три «черных ящика». Первый из них был поднят на поверхность 27 декабря и отправлен для расшифровки в Москву. Сообщалось также и об извлечении оставшихся самописцев, но официально эта информация не подтверждалась.

Вечером 27 числа СМИ со ссылкой на источники сообщили, что предварительный анализ данных «черного ящика» указывает, что причиной катастрофы Ту-154 стала ошибка в пилотировании.

Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он летел в Сирию, на борту находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 22:34
Гость: ВВВ

Теоретики, блин! Самое страшное, когда не знаешь, откуда ответка прилетела. И что дальше ждать!
28.12.2016, 20:00
Гость: Январь

Абсолютно с Вами согласен!Цель любого теракта-устрашение живых,через убийство людей.Важен общественный резонанс.Именно по-этому для теракта лучше взрыв в столице,чем катастрофа на химкомбинате,где-нибудь в провинции.
28.12.2016, 18:55
Гость: мамка

Его "организаторы" -бог!Слёзы родителей убитых детей,стариков и женщин мимо не прйдут.И когда люди это осознают и поймут-будет чётко.Нужно понять одно,ты убил-умрут твои родные,жизнь это бумеранг,Россия это поймёт когда-то,но до этого умрут много людей.
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