Второй «черный ящик» с разбившегося Ту-154 поднят на поверхность

Водолазы подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

МЧС опубликовало видео работы водолазов на месте крушения самолета.

Всего на борту Ту-154 было три «черных ящика». Первый из них был поднят на поверхность 27 декабря и отправлен для расшифровки в Москву. Сообщалось также и об извлечении оставшихся самописцев, но официально эта информация не подтверждалась.

Вечером 27 числа СМИ со ссылкой на источники сообщили, что предварительный анализ данных «черного ящика» указывает, что причиной катастрофы Ту-154 стала ошибка в пилотировании.

Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он летел в Сирию, на борту находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.