Пляски на гробах должны заканчиваться судом

После убийства российского посла в Турции и катастрофы Ту-154 некоторые представители так называемого «креативного класса» показали, что дна для них попросту не существует

Как вы думаете, какое изобретение ХХ века можно назвать самым значимым для человечества? Атомную бомбу, реактивную авиацию, компьютеры или смартфоны? Как бы не так. Самое значимое изобретение – социальные сети. Почему? Да потому что именно они стали настоящей, а не виртуальной, реальностью, попутно заменив прессу, кино, литературу и много чего другого.

Кроме того, они подарили человечеству невиданную ранее свободу самовыражения. Казалось бы, подобную свободу можно только приветствовать, но как это часто бывает, первыми самовыражаться кинулись разного рода «бесы» и моральные уроды. А чего им не самовыражаться, ведь благодаря современным технологиям теперь любая, по меткому выражению профессора Преображенского, изумительная дрянь имеет доступ к не просто широкой, а широчайшей аудитории. Которую она пичкает не вечным, разумным и добрым, а отборнейшими словесными экскрементами. И самое интересное, что аудитории это нравится.

Тренд последних дней – обливание помоями погибших людей и гопак на гробах. И ладно, если бы этим отличились только граждане самой европейской страны в мире. После того, как в сражении сумасшедших и нормальных людей последние на Украине были вдрызг разгромлены, высказывания постмайданных персонажей давно никого не удивляют. Но вот что действительно удивило, так это высказывание ряда креаклов отечественного розлива. Их фамилии называть не имеет смысла, дабы не рекламировать эту двуногую изумительную дрянь, но для многих в нашей стране их словоиспражнения стали неприятным сюрпризом. Своего рода ледяным душем. Многие даже не поверили, что есть на свете люди, способные в дни траура выливать на погибших такие помои.

В этой связи хочется задать вполне резонный вопрос. А куда смотрят наши правоохранительные органы? Почему за оскорбление чувств верующих у нас полагается уголовная статья, а за оскорбление чувств граждан не полагается даже административного наказания? Даже вшивого штрафа. Не потому ли разного рода негодяи настолько распоясались, что поднимают немецкие флаги над районной администрацией в Калининградской области, открыто говорят, что в случае войны будут воевать против России и поносят погибших в крушении Ту-154 людей. И это только то, что стало известно. А все потому, что наше чересчур мягкое и либеральное законодательство не предусматривает для этих – назовем их прямо – врагов народа и страны никакого сколь-нибудь серьезного наказания.

Услышав о врагах народа, многие граждане, впитавшие с молоком матери общечеловеческие «ценности», наверняка испуганно заверещат про сталинскую 58-ю статью. Кое-кто блеснет восхитительным знанием истории и, ссылаясь на вермонтского писателя Солженицына, упомянет о миллионах репрессированных. Дескать, нельзя сурово наказывать и уж тем более сажать местных креаклов, потому что это возврат к 37-му году. Они же не террористы, не насильники и не убийцы.

Однако есть и другой момент. Любое государство, будь то Ассирия, Византия или Британская/Российская/Германская империя, не просто обязано, а ДОЛЖНО заботиться о собственной безопасности. Именно поэтому государство имеет узаконенное право на насилие, которое должно применять к врагам как самого государства, так и к врагам народа. Глумящиеся над погибшими российскими гражданами креаклы могут называться и восприниматься как угодно, но уж точно не как друзья народа. Так как, произнеся определенные фразы – неважно с какой целью – ты моментально вычеркиваешь себя из категории собственно «граждан», автоматически перейдя в разряд тех, кем должны заинтересоваться правоохранительные органы.

Глумление и оскорбление погибших граждан России есть точно такой же уголовный проступок, как осквернение объектов культа, и паскудные посты креаклов по сути ничем не отличаются по степени мерзости от плясок одного недомузыкального коллектива в храме Христа Спасителя. Вот только в последнем случае осквернители отправились на нары, а разного рода сарказм, смешки, картинки и прочие оскорбительные выходки в соцсетях остаются незамеченными нашей Фемидой. Хотя они наносят колоссальный моральный вред нашим гражданам.

России пора прекращать играть в так называемую «свободу». А называя вещи своими именами – в морально-этический беспредел. Это уродливое порождение эпохи нарзанного царя-теннисиста давно уже надо было взять в правовые рамки. Глядишь, парочка подонков не поднимала бы немецкие флаги над районными администрациями, а разного рода «блогеры» сто раз подумали бы, прежде чем писать и размещать свои комментарии. Такие вещи должны пресекаться быстро, жестко и решительно. Страна должна защищать своих граждан всегда, везде и всеми возможными средствами.

Но пока что-то не видно защиты родственников погибших в авиакатастрофе и других, принявших это как личную боль, граждан России от окончательно обнаглевших и распоясавшихся подонков, устроивших пляску на гробах. Пока эта изумительная дрянь будет безнаказанно глумиться над погибшими, Россия не будет иметь никакого морального права называться социальной страной, отстаивающей интересы народа. Нашим юристам давно пора пересмотреть Уголовный кодекс и принять статью, наказывающую за антироссийскую и антинародную деятельность. И не надо бояться, что она будет вызывать ассоциации с 58-й статьей сталинского УК. Страна должна себя защищать. И любые сантименты в таком вопросе неуместны.