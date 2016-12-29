]]> ]]>
Главная В России Новости

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

10:35 29.12.2016
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Банк России отозвал лицензии у двух столичных банков: «Банк на Красных Воротах», ранее прекратившего обслуживание клиентов, и банк «НКБ», передает РБК.

В регуляторе отметили, что обе организации нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ. Решение об отзыве лицензий было принято, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков.

«Банк на Красных Воротах» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

Решение об отзыве его лицензии банка «НКБ» объясняется неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Помимо этого, как отмечается в сообщении регулятора, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и собственники ООО КБ «НКБ» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии «НКБ»занимал 527-е место в банковской системе страны, в «Банк на Красных Воротах» располагался на 275-й строчке рейтинга.

Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам банков начнутся не позднее 18 января 2017 года

Темы: Мошенничество в банковской сфере, Отзыв лицензий у банков в России, Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2016, 17:54
разбазарившим деньги вкладчиков - конфискация и вышка!!

Дабы мухлевать прекратилась охота,
Отстреливать надо банкиров-"банкротов":
Не ясно ли, что не уймутся они
Без восстановленья расстрельной статьи?
29.12.2016, 11:53
Ага, нарушали они.

Страшно, наверное, признать, что без перекредитования российской банковской системе каюк? "Нарушали нормативные акты" - как будто есть такие, что не нарушают. Храните деньги в банках, в стеклянных и в жестянках.
29.12.2016, 11:02
Еще несколько коммунистов ушли

на пенсион и уехали на Канары.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.