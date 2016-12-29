Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензии у двух столичных банков: «Банк на Красных Воротах», ранее прекратившего обслуживание клиентов, и банк «НКБ», передает РБК.

В регуляторе отметили, что обе организации нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ. Решение об отзыве лицензий было принято, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков.

«Банк на Красных Воротах» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

Решение об отзыве его лицензии банка «НКБ» объясняется неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Помимо этого, как отмечается в сообщении регулятора, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций. Руководство и собственники ООО КБ «НКБ» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии «НКБ»занимал 527-е место в банковской системе страны, в «Банк на Красных Воротах» располагался на 275-й строчке рейтинга.

Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам банков начнутся не позднее 18 января 2017 года