В январские праздники Владимир Путин займется хоккеем и покатается на лыжах

Президент Владимир Путин посвятит часть новогодних праздников любимым видам спорта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин уделит время хоккею и плаванию.

О новогоднем досуге президента в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов: «Накануне Нового года я спросил у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как Владимир Путин проведет предстоящие каникулы и что будет стоять на его новогоднем столе. На что Песков ответил – Владимир Путин очень скромен в пищевых предпочтениях и на столе у него будут самые простые блюда».

Он рассказал, как президент будет встречать Новый год и как проведет время после праздника.

«Во время каникул у президента все равно будут рабочие встречи, телефонные звонки из министерств, силовых структур. Кроме того, Песков отметил – возможно, Путин воспользуется какой-то паузой, чтобы покататься на лыжах или поиграть в хоккей», — добавил кремлевский корреспондент.

Ранее Дмитрий Песков уже сообщал что президент отметит праздники в кругу близких и друзей.