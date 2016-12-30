Высланных из США дипломатов доставят в РФ спецбортом

Российские дипломаты, высланные властями США в связи с расширением санкций, будут доставлены на родину самолетом специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Их обязали покинуть страну в 72 часа. Однако у россиян возникли затруднения с приобретением билетов.

Упомянутых дипломатов американские власти считают сотрудниками российских спецслужб, которые, по мнению Вашингтона, вмешивались в ход президентских выборов в США.

В МИД России предложили ответить аналогичным образом – выслать 35 американских дипломатов. Президент РФ Владимир Путин отказался от этой идеи, завив. Что Москва не будет опускаться «до уровня «кухонной» безответственной дипломатии».

