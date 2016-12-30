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Высланных из США дипломатов доставят в РФ спецбортом

18:27 30.12.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Российские дипломаты, высланные властями США в связи с расширением санкций, будут доставлены на родину самолетом специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Их обязали покинуть страну в 72 часа. Однако у россиян возникли затруднения с приобретением билетов.

Упомянутых дипломатов американские власти считают сотрудниками российских спецслужб, которые, по мнению Вашингтона, вмешивались в ход президентских выборов в США.

В МИД России предложили ответить аналогичным образом – выслать 35 американских дипломатов. Президент РФ Владимир Путин отказался от этой идеи, завив. Что Москва не будет опускаться «до уровня «кухонной» безответственной дипломатии».
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 01:41
Россия не Америка

Вот это по нашему. Нужно в посольство США коробку " Столичной " , осетра ГК и по 10 банок черной и красной икры отправить к новому году. И обязательно собрать журналюг и показать как привезут и вручат послу. Вот уроды...( Брат-2). К тому же еще и тупые.
31.12.2016, 01:29
ВВВ

А спецборт будет запломбированный. Если да, то это чревато. Семнадцатый год на носу.
30.12.2016, 18:52
Российские дипломаты

будут доставлены на родину самолетом и должны быть представлены к званию хероя россии.
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