Высланных из США дипломатов доставят в РФ спецбортом
Российские дипломаты, высланные властями США в связи с расширением санкций, будут доставлены на родину самолетом специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.
Ранее сообщалось о том, что Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Их обязали покинуть страну в 72 часа. Однако у россиян возникли затруднения с приобретением билетов.
Упомянутых дипломатов американские власти считают сотрудниками российских спецслужб, которые, по мнению Вашингтона, вмешивались в ход президентских выборов в США.
В МИД России предложили ответить аналогичным образом – выслать 35 американских дипломатов. Президент РФ Владимир Путин отказался от этой идеи, завив. Что Москва не будет опускаться «до уровня «кухонной» безответственной дипломатии».